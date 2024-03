Adnews Porto adota nova identidade visual em seu app para temporada do Cirque du Soleil

Os clientes da Porto irão notar uma novidade em seus celulares, o app da companhia adotou uma nova identidade visual para celebrar o espetáculo ‘Crystal’, que começará a partir do mês de junho nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e será totalmente ambientado no gelo. A imagem da vela, logo da empresa, estará congelada para criar conexão com o público e o espetáculo.

Clientes do cartão de crédito Porto Bank contaram com pré-venda exclusiva até 10 de março, onde foi disponibilizado aos titulares (e seus dependentes) um desconto especial de 20% e a conveniência de parcelamento em até 6x. A venda para o público em geral acontecerá a partir desta terça-feria (12), e os ingressos podem ser parcelados em até 3x. Clientes Porto contam na venda geral com 10% de desconto e podem parcelar os ingressos em até 6x.

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,8 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 33 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 55 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil.

Ao todo 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro, entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência e Porto Seguro Uruguay. Em 2022, a Companhia apresentou R$ 28 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 1,13 bilhão. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.

