GUT Network lança vertical global, ‘GUT Design’

A premiada rede criativa GUT anunciou sua primeira vertical global, ‘GUT Design’. Baseado no princípio ‘Beauty Inside Out’, a GUT Design aplicará uma abordagem mais autêntica ao design e tornará a identidade da marca o ponto focal da expressão criativa. Além disso, a GUT Network nomeou Murilo Melo, ECD da GUT São Paulo, como Head Global da GUT Design.

“Estamos animados em apresentar esta nova vertical ao mundo. Nosso compromisso com a inovação e a criatividade sempre esteve na vanguarda de nossas operações, e essa nova empreitada é um testemunho disso”, disse Anselmo Ramos, founder and creative chairman da GUT.

Murilo Melo traz mais de 20 anos de experiência combinando comunicação com Design e Arte e ocupou os cargos de diretor de Criação e diretor de Arte na Wunderman Thompson, BETC, F/Nazca Saatchi & Saatchi, Leo Burnett e mais. Seu trabalho foi reconhecido por todos os principais festivais, incluindo Cannes Lions, D&AD e One Show.

“Não há beleza mais extraordinária do que a autenticidade. A GUT Design ajudará as marcas a trazerem suas verdades internas para o mundo com o poder do Design e da Arte. Como parte do nosso conceito de transparência. Na GUT, costumamos colocar a palavra ‘criatividade’ antes de tudo que fazemos. Com Design, não será diferente. Acreditamos em Creative Design e Creative Art como chaves para o impacto da marca”, comenta Melo.

Consolidando o crescimento da rede nos últimos anos, o lançamento da vertical Design permitirá à agência atender à crescente demanda global por soluções de design criativas e inovadoras. Melo supervisionará uma equipe especialista que inclui André Firulo (Design Lead), Rosario Muñoz (Head of Design na GUT Buenos Aires), Claudia Nakahara (Diretora de Operações) e a dupla de designers Raul Lima e Bia Santos, além do motion designer Marcus Prado e designers baseados nos outros escritórios da GUT. O centro de excelência que lidera a operação está sediado em São Paulo, Brasil, e a vertical é apoiada por profissionais nos sete escritórios da rede em Miami, Buenos Aires, Toronto, Cidade do México, Los Angeles e Amsterdã.

‘Beleza de dentro para fora’ marca o princípio e também a forma como os trabalhos são realizados na GUT Design. Por meio de uma metodologia de pesquisa focada em descobrir os Client’s Guts, o estúdio desenvolve entrevistas com stakeholders, se aprofunda no histórico de marcas e investe em análise semiótica para construir projetos com base nas verdades da marca.

O lançamento da vertical global de Design traça um marco significativo para a GUT Network. Com foco na colaboração, a GUT utilizará sua extensa rede de clientes, parceiros e designers para fomentar um ambiente de ideias compartilhadas e inovação coletiva, além de oferecer suporte e experiência para marcas que desejam navegar nessa jornada de expressão autentica.

