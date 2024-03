Adnews Atlas e Dako recebem reposicionamento com novos conceitos em cozinha

A Atlas Eletrodomésticos, dona das duas empresas, destaca a modernidade e praticidade na nova comunicação.

Referência e líder em vendas no segmento de fogões de piso, a Atlas Eletrodomésticos, indústria nacional, anuncia o reposicionamento das suas duas marcas, Atlas e Dako , que recebem elementos gráficos atualizados, com foco na oferta de novas soluções práticas e modernas de cocção ao consumidor brasileiro. A nova estratégia passa pela ampliação do portfólio que já pode ser visto nas lojas online proprietárias da marca e nas principais lojas físicas do Brasil.

“Sabemos que quem entende de cozinha nunca dispensa cinco ingredientes básicos: praticidade, economia, beleza, qualidade e durabilidade. Ao comprar os produtos Atlas e Dako, queremos que nossos consumidores experimentem uma rotina facilitada, que garanta a eles mais tempo livre para outras atividades”, garante Clóvis Simões, diretor Comercial da empresa”, garante Clóvis Simões, diretor Comercial da empresa.

O diretor da Atlas Eletrodomésticos explica que a modernidade e praticidade dos produtos serão protagonistas na nova comunicação, mas contadas de formas distintas . A nova identidade de Atlas terá como base de comunicação o enaltecimento a nossa brasilidade e, para a Dako os pilares serão a modernidade e design a custos acessíveis para montar toda a sua cozinha, inclusive com itens de eletroportáteis.

“As novas comunicações terão o objetivo de se conectar de forma cada vez mais espontânea, autêntica e transgeracional com novos consumidores e assim superar a comparação só por preço”, afirma Simões.

Além dos tradicionais modelos de fogões, cooktops, fornos, coifas e depuradores com design moderno, alinhados às tendências mundiais, os lançamentos da empresa poderão ser encontrados nas lojas físicas dos principais varejistas do país ao longo deste ano e nas plataformas de comércio eletrônico já neste primeiro semestre.

Dako: Modernidade e design que surpreende

Buscando constantemente atender às expectativas e ousadia dos novos consumidores. Os produtos Dako serão capazes de surpreender com atributos tecnológicos e um design moderno, que garante sofisticação no ambiente da cozinha, com fogões e soluções de cocção cada vez mais ousados, modernos e elegantes. Os lançamentos da Dako para 2024 reúnem tudo o que uma cozinha moderna pede: praticidade, sofisticação e muito estilo.

Atlas: Economia, durabilidade e praticidade, que o Brasil adora

A Atlas possui um dos melhores índices de performance e economia pelo Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – e entre outras certificações de qualidade, segurança e economia e sustentabilidade , reflexo de uma produção de alto nível, além de excelente atendimento pós-venda que traz segurança na hora da compra. Assim como a forma de cozinhar, essa marca brasileira há décadas se reinventa e evolui para acompanhar as principais necessidade de seus consumidores.

