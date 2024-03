Adnews Perdeu o trono! Instagram supera TikTok como aplicativo mais baixado no mundo

Dados do Financial Times revelam o novo líder dos downloads, enquanto TikTok enfrenta estagnação.

O Instagram superou o TikTok passa a ser o aplicativo mais baixado mundialmente. De acordo com dados do Financial Times, os downloads totais do Instagram aumentaram 20% em 2023, atingindo 768 milhões, em comparação com o ano anterior, conforme dados da Sensor Tower, empresa de inteligência de mercado.

Enquanto isso, os downloads da rede social chinesa TikTok aumentaram apenas 4%, chegando a 733 milhões no mesmo período.

Esses índices apontam a plataforma da Meta , que inclui Facebook e WhatsApp , como mais atrativa para novos usuários, enquanto Mark Zuckerberg identificou o crescimento do TikTok como uma ameaça significativa ao seu reinado virtual.

No ano de 2020, o Instagram introduziu a ferramenta reels, permitindo que os usuários compartilhassem vídeos curtos, semelhante aos recursos do TikTok, que conquistaram milhões de usuários, especialmente a Geração Z.

Além disso, há indícios de que o crescimento do TikTok está se estabilizando pela primeira vez desde seu lançamento em 2016.

O número de usuários ativos mensais do Instagram atingiu 1,47 bilhão, com um aumento de 13 milhões apenas no último trimestre de 2023. Enquanto os usuários ativos do TikTok alcançaram 1,12 bilhão, uma queda de 12 milhões no mesmo período do ano anterior.

Apesar disso, o TikTok mantém um engajamento superior entre seus mais de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo. No quarto trimestre do ano passado, os usuários passaram em média 95 minutos no TikTok, em comparação com 62 minutos no Instagram e 30 minutos no X (antigo Twitter ).

