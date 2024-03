Adnews Lollapalooza Brasil 2024 anuncia grade de shows, retorno do aplicativo e mais

Festival convoca compradores de ingressos para retirarem as pulseiras no Shopping Ibirapuera.

O Lollapalooza Brasil divulgou os horários dos shows. Arcade Fire e Blink-182 serão os headliners do primeiro dia e se apresentam às 20h10 e 21h30 respectivamente, na sexta-feira. No sábado, o show do Limp Bizkit acontece às 19h55, o Kings of Leon se apresenta às 21h e os Titãs fecham o dia com seu show às 22h35. Sam Smith e SZA se apresentam no domingo, às 19h55h e 21h e, fechando a edição de 2024, a banda recém anunciada Greta Van Fleet sobe ao palco às 22h50. A programação completa do festival pode ser consultada no app do festival e em seus canais oficiais. A 11ª edição do festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para que todos possam organizar a agenda com a programação de cada dia, o Lollapalooza Brasil contará com um aplicativo oficial. Além de ser uma ferramenta completa para o público se organizar e planejar seu dia, futuramente os fãs também poderão consultar todas as opções de alimentação e bebidas do festival, bem como as atividades oferecidas pelas marcas presentes no Lolla BR e os serviços disponíveis no autódromo, como guarda-volumes e terminais de recarga cashless. O aplicativo Lollapalooza Brasil já está disponível para os dispositivos com os sistemas operacionais IOS e Android, e o download pode ser feito na Google Play Store e Apple Store.

Lolla Double à venda para o público geral

Atendendo ao pedido dos fãs nas redes sociais, o festival voltou com o Lolla Double, categoria de ingressos que compreende dois dias de festival a escolha do cliente por um preço promocional.

As combinações possíveis para essa categoria são para pista, podendo abranger a sexta e o sábado, sexta e domingo e o sábado e domingo. Para aqueles que desejam adquirir o Lolla Double, os descontos de Meia Entrada (para pessoas elegíveis) e Entrada Social ainda poderão aplicados. Para clientes Bradesco , o desconto de 10% também se aplica a categoria.

Público pode garantir seu ingresso comprando pelo site da Ticketmaster ou presencialmente na bilheteria no Shopping Ibirapuera

Lolla Double: Dá acesso a dois dias do festival, a definir de acordo com a escolha no momento da compra.

Lolla Day: Dá acesso a um dia do festival (sexta, sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra.

Lolla Comfort Day by Cielo : Dá acesso a um dia do festival (sexta, sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra, na área exclusiva Lolla Comfort. Esta é uma área exclusiva dentro do festival para quem busca mais conforto em sua experiência. Com vista privilegiada do evento, o espaço oferece guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.

Lolla Lounge Day by Vivo : Dá acesso a um dia do festival (sexta, sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra, na área Lolla Lounge by Vivo. A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. Esta área é para aqueles que procuram uma experiência mais premium com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e meeting point com shuttle de ida e volta para o evento.

Ingressos com acesso aos 3 dias de experiências premium do festival continuam à venda

Lolla Comfort Pass by Cielo: permite acesso aos 3 dias do festival e a área exclusiva Lolla Comfort by Cielo, para quem busca mais conforto em sua experiência, com vista privilegiada do evento, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.

Lolla Lounge Pass by Vivo: A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo dá acesso aos três dias do festival e à área Lolla Lounge, com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e shuttle de ida e volta para o evento.

Festival convoca compradores de ingressos optantes para retirarem suas pulseiras

A entrega de pulseiras já está disponível para quem não optou por entrega em domicílio. E fica o recado: o quão antes as pessoas se programarem para fazer suas retiradas, mais tranquilo será o processo. Nos últimos dias não foram registradas grandes filas no local, que tende a ficar bastante movimentado nas vésperas do festival.

Ponto de Retirada de ingressos e Bilheteria

Shopping Ibirapuera

Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo – Sp, 04029-902

Piso: Jurupis

Funcionamento: Segunda a Sábado: 10h às 22h / Domingos e Feriados: 14h às 20h

