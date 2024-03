Ana Beatriz Oliveira* DiversiGames leva inclusão social e digital ao SXSW 2024, com painel exclusivo

Nesta terça-feira (12), o DiversiGames participará pela primeira vez, do South by Southwest (SXSW), maior festival de tecnologia, inovação, criatividade e cultura do mundo, que acontece anualmente em Austin, no Texas (EUA). O projeto é focado na inclusão social e digital, que promove o acesso à cultura dos jogos eletrônicos, a tecnologia e inovação a grupos minorizados como crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, moradores de favelas ou de outras localidades, pessoas com deficiência (PcD), negros e representantes da comunidade LGBTQIAPN+.

Além da participação no Ignite Talk , nesta segunda-feira (11), o DiversiGames participará de um painel sobre games na Casa São Paulo, montada no SXSW 2024.

A visibilidade do projeto cresceu em um nível impressionante, chamando a atenção de figuras influentes como Rohit Bhargava, autor, palestrante e estrategista de marketing conhecido por suas ideias inovadoras, que há um ano atrás conheceu o projeto pessoalmente e gostou do que viu. Sua oferta de ajuda e apoio, levou o DiversiGames ao palco do SXSW.

Ricardo Chantilly, idealizador e diretor executivo do DiversiGames, decidiu dar voz a Jamela (Márcio dos Santos Correa), professor e embaixador do projeto, no SXSW 2024, uma pessoa que representa perfeitamente os valores e propósitos do projeto ( diversidade e transformação), além de conhecer muito bem.

O tema abordado será o projeto em si e a revolução e inclusão digital através dos games para os jovens que não têm acesso. Além de mostrar as oportunidades que o projeto oferece para todos, independentemente de sua origem ou condição social.

“O SXSW é uma realização e uma oportunidade de mostrar em um amplificador mundial, o tamanho e entrega do nosso projeto. Pretendemos mostrar a experiência de incluir ‘analfabetos digitais’ no mundo bilionário dos gamers , porque a grande maioria dos jovens, tem acesso ao celular, TikTok, WhatsApp, Instagram, mas ao computador em si, programação, estratégias, inglês, tudo isso não tem”, comenta Chantilly.

Diversidade e transformação

DiversiGames surgiu através de Chantilly, figura que sempre trabalhou no mundo das marcas, publicidade e música, sendo empresário de bandas como Jota Quest e O Rappa, até que chegou ao universo dos games, onde encontrou não apenas uma nova paixão, mas também uma missão: promover inclusão e transformação social através da tecnologia.

Há cinco anos, o AfroGames, idealizado a partir de uma proposta trazida por um amigo ligado ao AfroReggae, tornou-se o primeiro centro de formação de jogadores de e-Sports em favelas. Logo, o projeto foi convidado para participar da Gamescom, a maior feira de games do mundo, na Alemanha, com patrocínio do TikTok, que pediu um time de diversidade.

Com o grande crescimento, AfroGames não se limitou a ser apenas um projeto afro e passou a abordar a diversidade sem perceber. Assim nasceu o DiversiGames, um movimento que vai além dos games e promove cidadania, reforço escolar, aulas de inglês e valorização humana.

O mundo gamer tem desempenhado um papel significativo na vida de jovens de periferia e em situação de vulnerabilidade. Prova disso é o próprio DiversiGames, que hoje tem jovens trabalhando em empresas, jovens que saíram crime, ou que nem entraram no crime e hoje tem uma profissão. Além disso, contam com crianças com apenas 12 anos que já criam jogos.

“ É impressionante. A gente atrai os jovens através dos games , mas na verdade trabalhamos a cidadania, reforço escolar, aula de inglês, valorização como ser humano, entre outros. E a rapidez de reposta é muito incrível, em poucas aulas de tecnologia, eles já tem uma grande noção”, diz o criador do projeto.

O projeto não apenas atrai os jovens para o mundo dos games , mas os prepara para um futuro promissor, seja no setor de tecnologia ou em qualquer outra área. O conhecimento do DiversiGames pode abrir portas em diversas áreas e empregos.

“ A gente acredita que não vai transformar milhares de jovens em jogadores, narradores, juízes ou programadores, mas sim levar a tecnologia em um nível para melhorar a vida deles”, reforça o diretor executivo.

Expansão do projeto e patrocinadores

Além dos dois centros de formação no Rio de Janeiro, um na zona norte e outro em Niterói, próximos de comunidades, que abrangem todos os jovens. Agora, o projeto se prepara para expandir para São Paulo, levando uma nova proposta.

A partir da junção de duas ONGs, ‘Decor Social’, que reforma abrigos, criando um ambiente seguro, inspirador e aconchegante para crianças e adolescentes e ‘Gente de Perto’, que resgata jovens das ruas. O projeto também decidiu se juntar com os games , convidando o DiversiGames.

Dessa forma, surgiu uma unidade do DiversiGames em São Paulo, que está sendo adaptada. Os jovens passarão o dia na unidade que oferecerá diversos conhecimentos, mas serão fisgados pelos jogos eletrônicos. A ideia é que centro de formação fique localizado na Praça da Sé, região central de São Paulo.

Em São Paulo, quem estará na linha de frente, trabalhando com os jovens que vivem em situação de risco e vulnerabilidade, é o Caio Luiz , que já viveu situação parecida e certamente pode contribuir ainda mais para mostrar como sua vida mudou com os games.

Atualmente, o DiversiGames conta com o apoio de alguns patrocinadores como Aegea, Enel Rio, TikTok, DT3, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério da Cultura, e o canal Woohoo, além da parceria com a Prefeitura de Niterói. O projeto busca trazer um banco e uma operadora de internet como patrocinadores, que irão ajudar muito no crescimento do projeto e no aprendizado dos jovens.

