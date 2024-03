Adnews Nestlé reflete sobre equidade de gênero no Dia Internacional da Mulher

Com dados impactantes, nova campanha destaca a importância de apoiar as causas das mulheres.

O dia 8 de março é marcado pela celebração do Dia Internacional da Mulher. Neste ano, a Nestlé, por meio dos Chocolates Nestlé e em parceria com a Ogilvy , lança a campanha “Não dê bombom hoje”, desafiando as pessoas a quebrarem os estereótipos associados à data, quando é comum presentear mulheres com chocolates. O objetivo da marca é incentivar o público a refletir sobre questões importantes e que farão a diferença na vida delas, como equidade de gênero, oportunidades de emprego e jornadas de trabalho equilibradas.

Confira a campanha abaixo:

Atualmente, as mulheres na sociedade ganham 20,5% menos do que os homens e o desemprego entre elas é 53,3% maior do que o dos homens, segundo dados do IBGE. De acordo com o relatório ONG Think Olga, 86% delas estão sobrecarregadas e 62% acreditam que a data virou apenas comercial. É baseada em questões como estas que a campanha “Não dê bombom hoje” foi idealizada.

A Nestlé reforça seu compromisso com a causa, tendo diversas iniciativas voltadas para equidade de gênero, além de 44% da liderança ser ocupada por mulheres, com avanços positivos constantes nos últimos anos.

“A diversidade e a inclusão são valores fundamentais para a Nestlé, refletidos no dia a dia da companhia. Por isso, neste Dia Internacional das Mulheres, buscamos ampliar a visibilidade das lutas necessárias para a construção de um mundo mais igualitário para as mulheres. Elas enfrentam desafios e se dedicam incansavelmente, sendo essencial reconhecer e apoiar seus esforços pessoais e profissionais”, comenta Ionah Kochen, vice-presidente de Marketing & Comunicação da Nestlé.

Com foco nas redes sociais, a campanha inclui um filme publicado no Instagram da marca, com dados relevantes que indicam que é necessário mais do que presentear bombom no dia 8 de março para celebrar as conquistas femininas, e que tanto homens quanto mulheres precisam se envolver, em conjunto, na causa pela igualdade. Um time de 27 influenciadoras também participa da ação em seus perfis no Instagram, trazendo ainda mais destaque para o tema. Nas ruas de São Paulo, serão posicionadas peças de mídia OOH em pontos estratégicos da cidade, convidando à reflexão.

“O convite à reflexão tem um impacto na própria marca. A ideia de não dar um bombom no dia 8 para as mulheres comunica um compromisso com a equidade e o trabalho para modificar esse cenário. Para nós da Ogilvy, essa parceria e convicção são fundamentais para criar algo que vai além da publicidade, e que envolve o questionamento de um comportamento social em uma data extremamente importante. Afinal, as estatísticas são desafiadoras”, destaca Valéria Desideri, Content Creative Leader.

