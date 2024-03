Adnews Ivo Machado comenta apoio da EZZE Seguros ao futebol e automobilismo no PLACAR Negócios by Adnews

Nesta sexta-feira (8), convidamos você para conferir mais um episódio do programa PLACAR Negócios by Adnews , que vai ao ar às 18h, no YouTube. Desta vez, tivemos a honra de receber Ivo Machado, VP de Relações Institucionais e Marketing da EZZE Seguros, seguradora independente, que atua de forma diferenciada e vem se destacando no mercado.

A empresa, que conta com diversas soluções, atua há pouco tempo no mercado e fez o seu primeiro bilhão em apenas 4 anos. Além disso, vem ingressando cada vez mais no esporte, especialmente no futebol e automobilismo, com patrocínios ao Corinthians e Stock Car .

O vice-presidente de Relações Institucionais e Marketing contou sobre a trajetória da empresa, soluções, tipos de seguro e desenvolvimento. Também citou a motivação da escolha dos patrocínios e modalidades.EZZE Seguros destaca a importância das parcerias para a imagem da empresa e os benefícios que muitos torcedores e adeptos das modalidades têm.

Não perca este incrível bate papo sobre os desafios e oportunidades do mundo dos seguros no esporte. Ivo Machado trará insights valiosos e perspectivas únicas sobre o panorama atual e futuro do setor. Aproveite para deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. PLACAR Negócios by Adnews também está disponível no Spotify, confira no link oficial .

