Adnews Stories x Women abre inscrições e promove experiências internacionais no mercado da animação

Já estão abertas as inscrições para a nova edição do programa Stories x Women, iniciativa criada pela Women in Animation (WIA) em colaboração com a Federação Internacional de Associações de Produtores de Cinema (FIAPF), e com o apoio da The Walt Disney Company Latin America. Mulheres, pessoas não-binárias e mulheres transexuais que tenham projetos de animação prontos podem se inscrever no site da WIA até 17 de março para concorrer a oportunidade de apresentá-los no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, em junho de 2024.

No seu terceiro ano consecutivo, Stories x Women continua com o seu compromisso de promover a diversidade de vozes na indústria da animação a nível mundial. O foco desta edição é apoiar e dar oportunidades às mulheres, pessoas não binárias e mulheres transexuais de comunidades emergentes da América Latina, África e Ásia que desejam contar suas histórias.

Esta iniciativa faz parte também do compromisso Future Storytellers da Disney, que proporciona inspiração e formação a pessoas de grupos sub-representados que serão futuros profissionais da indústria criativa, promovendo o desenvolvimento de talentos diversos em disciplinas relacionadas com a indústria, para contar cada vez mais histórias representativas, autênticas e genuínas que refletem a diversidade do mundo que nos rodeia.

Stories x Women oferece uma plataforma única para até 5 equipes de 2 pessoas. Os indivíduos selecionados receberão sessões de orientação e formação com líderes de animação de diferentes países, preparando-os para apresentar os seus projetos no prestigiado Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy 2024. Além disso, as despesas de viagem, acomodação e credenciamento serão cobertas pela WIA.

Marge Dean, presidente da WIA, expressou seu entusiasmo.

“A WIA tem trabalhado para reconhecer pessoas criativas na animação nos últimos 30 anos. À medida que nos aproximamos do terceiro ano do programa Stories x Women, estamos entusiasmados em continuar o nosso compromisso de apoiar criadoras merecedoras e fornecer-lhes as ferramentas e o apoio para contarem as suas autênticas histórias”, Dean.

Nos primeiros dois anos, equipes lideradas por mulheres de mais de duas dezenas de países submeteram as suas candidaturas ao programa Stories x Women, do qual 11 delegações foram escolhidas representando uma dezena de países, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e República Dominicana, na América Latina; e que elogiaram o programa, destacando a sua valiosa aprendizagem e a oportunidade de apresentar os seus projetos em Annecy.

Outras informações no site oficial da WIA . O prazo para envio das inscrições é 17 de março de 2024., sendo requisito que quem se inscrever tenha bom domínio do inglês.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Stories x Women abre inscrições e promove experiências internacionais no mercado da animação appeared first on ADNEWS .