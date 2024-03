Adnews Youtuber MasterReset encerra live de 90 dias com atos solidários

Aapós sofrer golpe financeiro, youtuber brasileiro conquista título de maior tempo de transmissão contínua.

No dia 26 de fevereiro, foi encerrada a épica Live de 90 dias do youtuber Gabriel Oliveira, mais conhecido como “MasterReset”, em seu canal. Esta maratona histórica teve início em novembro e agora se prepara para conquistar o título de live mais longa do mundo, superando a marca atualmente detida pelo gamer e influenciador BarcelloS “PaiZão”, que alcançou 1.440 horas. A live do MasterReset ultrapassou esse feito, encerrando com impressionantes 2.524 horas de duração.

O pedido oficial de reconhecimento deste feito já foi enviado ao RankBrasil, o principal órgão brasileiro responsável por registrar recordes, para o título de maior tempo de transmissão ininterrupta. Durante essa incrível jornada, a live acumulou mais de 1 milhão de visualizações.

Ao longo desses meses, a live acompanhou de perto a vida do youtuber, incluindo bate-papos, entrevistas com convidados e familiares, além de diversas fases do jogo “ Resident Evil “, foco do canal de MasterReset.

A ideia desta live sem precedentes surgiu após o youtuber compartilhar com seus seguidores um golpe financeiro que sofreu. Decidido a superar esse momento, ele compartilhou a ideia da live infinita com o objetivo de recuperar parte dos recursos perdidos. O engajamento do público foi tão extraordinário que o que inicialmente seria uma live de 1 mil horas se transformou em uma maratona de 90 dias. Uma parte dos fundos arrecadados será destinada à doação de cestas básicas para famílias necessitadas da região do ABC Paulista, onde o influenciador reside atualmente.

Em declaração sobre o sucesso da live e seus planos futuros, MasterReset afirma, “Cara, estou absolutamente emocionado com tudo que vivemos durante esses 90 dias de live. O apoio e a energia da dos meus inscritos foram simplesmente inacreditáveis. Nunca pensei que chegaria tão longe, e estou extremamente grato por cada pessoa que esteve comigo nessa jornada. Olhando para o futuro, estou empolgado em continuar a criar conteúdo cada vez mais massa para a galera. Além disso, estou comprometido em continuar contribuindo para causas solidárias e fazendo a diferença positiva em nossa comunidade. Obrigado a todos pelo apoio pessoal! Acredito ser apenas o começo de muitas grandes coisas por vir!”



*Foto de capa: Acervo pessoal/MasterReset

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Youtuber MasterReset encerra live de 90 dias com atos solidários appeared first on ADNEWS .