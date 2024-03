Ana Beatriz Oliveira* Marcas aproveitam a situação e brincam com instabilidade do Instagram e Facebook

Nesta terça-feira (5), o Facebook , Messenger e Instagram passaram por algumas instabilidades, ficando fora do ar por um tempo. A Meta disse que resolveu um problema técnico que fez com que o os apps caíssem. Usuários de todo o mundo ficaram sem acesso por cerca de duas horas. Ao tentar fazer login em sites e aplicativos encontravam mensagens de erro e não conseguiam atualizar seus feeds normalmente.

Threads, seu rival do X , lançado em 2023, também relatou interrupções. O WhatsApp, também comandado por Meta, não foi afetado. A empresa pediu desculpas aos afetados, dizendo que resolveu o problema o mais rápido possível. Afinal, as plataformas da Meta são algumas das mais populares do mundo. O Facebook tem três bilhões de usuários mensais ativos, enquanto o Instagram deverá atingir 1,4 bilhão em todo o mundo ainda este ano.

Excepcionalmente, os problemas coincidiram com problemas de login na plataforma do Google, sugerindo uma causa comum entre as interrupções em dois conglomerados de tecnologia que controlam em grande parte a sua própria infraestrutura.

A maior interrupção que a Meta passou foi em 2021, quando um erro de configuração em um protocolo pouco conhecido chamado BGP levou a empresa a excluir acidentalmente seu próprio endereço dos sistemas que permitem que os servidores se comuniquem na Internet. Na ocasião, os serviços do Facebook, Messenger, Whatsapp e Instagram ficaram fora do ar por quase seis horas.

Marcas brincam com queda do Instagram e Facebook

E quando um app fica fora do ar, é de lei né? Os usuários correm logo para o X (antigo Twitter), para se comunicar e tentar entender o que ocorreu. Inclusive, ao contrário do que se imagina, até as marcas entraram na onda do ocorrido, como Burger King e Netflix , que brincaram com a situação no X. Já Heineken fez uma brincadeira no Instagram, quando já estava normalizado.

As marcas citadas já são bastante conhecidas por brincar e aproveitar todas as situações que acontecem na internet, que inclusive são ótimas jogadas de marketing e formas de interagir com o público. Confira algumas das publicações.

#Netflix instagram: caiu

facebook: caiu o twitter: pic.twitter.com/gjgq36UC4S — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 5, 2024 #Burger King

o Instagram caiu bem na hora do almoço

coincidência? acho q não pic.twitter.com/WzsO3ubZm8 — Burger King BR (@BurgerKingBR) March 5, 2024 #Heineken

