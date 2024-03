Adnews David Beckham e Thierry Henry estrelam campanha da Lay’s para UEFA Champions League

A Lay’s , marca campeã de chips e parceira oficial de lanches da Liga dos Campeões da UEFA (UCL), lançou sua campanha global ‘No Lay’s, No Game’, prometendo recompensas inesperadas para os fãs de futebol que gastarem fichas no dia do jogo.

Em antecipação à Liga dos Campeões da UEFA, que ocorre no final de junho, Lay’s lançou um comercial de TV estrelado pelas lendas do futebol David Beckham e Thierry Henry. No filme, o pênalti foi marcado em menos de cinco minutos durante uma partida ao vivo entre AC Milan e PSG no estádio San Siro, em Milão, diante de uma multidão de 75 mil torcedores.

Para recompensar aqueles que têm Lay’s em mãos, em uma ação chamada ‘Chip Cam’, uma brincadeira como a tradicional “câmera do beijo”. A dupla recompensou uma dupla de pai e filha vista com Lay’s, elevando sua experiência no dia do jogo com um convite exclusivo para assistir ao lado deles.

“Tivemos um ótimo dia de filmagem no estádio San Siro de ‘No Lay’s, No Game. Sempre que Thierry e eu nos encontramos, é sempre muito divertido, e foi fantástico poder surpreender 75.000 fãs’”, disse Beckham em comunicado.

Mas a campanha não termina no estádio. Para os fãs que não estão presentes em San Siro, a marca está apresentando o ‘Lay’s Detector’. Utilizando a tecnologia Meta , a experiência digital recompensa os fãs com prêmios emocionantes, conteúdo exclusivo e até ingressos para as finais masculinas da UCL no Estádio de Wembley, em Londres. Os fãs só precisam provar que estão com o Lay’s enquanto assistem a um jogo, digitalizando o código QR nos canais sociais ou no comercial do Lay’s.

“Ouvimos fãs de futebol de todo o mundo e eles nos dizem a mesma coisa: seja assistindo com um grupo de amigos ou sozinho em casa, a experiência é sempre melhor quando se compartilha uma sacola de Lay’s. Este ano, ‘No Lay’s, No Game’ está dando aos fãs ainda mais motivos para ter o Lay’s em mãos. Para aqueles que o fazem, algo verdadeiramente notável pode acontecer. E aqueles que não o fazem? Eles podem ficar de fora”, disse Ciara Dilley, vice-presidente de Marketing do grupo global de alimentos da PepsiCo.

A campanha foi criada em parceria com a Slap Global e dirigida pelo premiado diretor comercial e de televisão Andrew Lane. O comercial está programado para ir ao ar durante o torneio UCL e continuará a ser lançado globalmente antes das finais femininas e masculinas na primavera.

