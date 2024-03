Rayssa Leal, a ‘Fadinha do Skate’, é a nova embaixadora da Louis Vuitton Participando da agenda da Louis Vuitton, a atleta marca presença no desfile da grife nesta terça-feira (5). A skatista de 16 anos Rayssa Leal foi confirmada, nesta segunda-feira (4), como...The post Rayssa Leal, a ‘Fadinha do Skate’, é a nova embaixadora da Louis Vuitton appeared first on ADNEWS.

Rayssa Leal, a ‘Fadinha do Skate’, é a nova embaixadora da Louis Vuitton