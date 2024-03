Adnews PUMA lança chuteiras King em homenagem a Pelé e Johan Cruyff

A PUMA anunciou o lançamento de duas edições da chuteira King Ultimate. Os itens exclusivos homenageiam dois jogadores lendários e que utilizaram a icônica linha: o Rei Pelé e o holandês Johan Cruyff .

Inspirada nos ídolos, a marca inovou misturando o estilo moderno e sustentável com o design clássico. O modelo relançado se tornou um dos preferidos de diversos craques do futebol, se estabelecendo como um item histórico.As edições limitadas apresentam ilustrações compostas pelas cores das seleções nacionais das lendas, com uma base preta clássica.

Com foco na sustentabilidade, a parte superior da chuteira possui um material chamado “K-Better” no lugar de seu antecessor “K”, sendo considerado um material inovador e ambientalmente consciente que se parece e funciona como couro.

Além disso, reciclado a partir de resíduos industriais, a nova tecnologia é uma base sintética, sendo ao mesmo tempo 30% mais fina, duas vezes mais elástica, e 10 vezes mais durável que o tecido anterior.

Em uma edição limitada de apenas 2 mil exemplares, as duas versões do Pack King of the Legends estão disponíveis no site oficial da PUMA por €230.

*Com informações do MKT Esportivo/ Foto de capa: Divulgação/ PUMA

