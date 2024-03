Adnews Bis e Paulistão 2024 estreiam parceria com ativação inédita no VAR

O Paulistão 2024 anunciou o Bis como novo patrocinador. Em uma colaboração inédita, a marca promete inovar as transmissões dos jogos com uma ativação exclusiva no VAR, apelidada de ‘BISbilhotando’.

A iniciativa é parte da parceria entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a LiveMode , e consiste em transformar o totem da cabine do VAR em uma réplica gigante da icônica embalagem de Bis, incluindo o trocadilho ‘BISbilhotando’.

“Estamos feliz em ter Bis como patrocinador do Paulistão Sicredi 2024. Esta parceria reflete o espírito inovador do campeonato e nosso compromisso em oferecer uma plataforma criativa para as marcas desenvolverem cases memoráveis. Isso ajuda a mostrar como o Paulistão é o lugar perfeito para inovação e engajamento de fãs”, disse Bernardo Itri, vice-presidente de Comunicação e Marketing da Federação Paulista de Futebol.

Esta ação, inspirada na bem-sucedida campanha do MorumBIS, que brinca com trocadilhos envolvendo a marca, começou a ser apresentada nas partidas do Paulistão no fim de semana e estará em todos os próximos jogos do campeonato, prometendo adicionar uma camada extra de engajamento e diversão para os fãs.

“Estamos empolgados em fazer parte do Paulistão Sicredi e ter a ação do ‘BISbilhotando’ como uma forma inovadora de interagir com o público. Essa ação reflete nosso desejo de criar conexões únicas com os fãs de futebol, oferecendo experiências que vão além do campo”, comentou Álvaro Garcia, CMO da Mondelez.

* Com informações do MKT Esportivo/ Foto de capa: Divulgação/Bis

