O Boticário e TV Globo firmam parceria inédita com inserção da marca na novela Renascer

Focado em uma abordagem estratégica baseada em dados e no comportamento do consumidor a fim de gerar mais valor para suas ações, O Boticário firmou parceria com a TV Globo para ser a primeira marca de beleza a aparecer em ‘Renascer’, nova telenovela das 21h da emissora. A presença da marca de beleza mais amada pelos brasileiros em horário nobre prevê constância por meio de conteúdos personalizados durante os capítulos, pensados individualmente para atender as necessidades das principais categorias de produto da marca.

A estratégia de mídia, criada pela AlmapBBDO , terá início em março e continuará durante todo o período de transmissão da trama, com término previsto para setembro. É a primeira vez que a marca investe em uma narrativa perene na novela das 21h da Rede Globo, envolvendo diferentes personagens e contextos, para conversar com diferentes perfis de público e ampliar o alcance de seu vasto portfólio de produtos. Além de aparecer durante o horário nobre, O Boticário também terá inserções nas redes sociais da emissora.

“Estamos muito animados com essa parceria, que é mais um passo da atuação consistente de criar narrativas envolventes que ampliem o valor da nossa marca frente ao público. Novela é um formato de entretenimento consolidado no Brasil há décadas, que conta com um público fiel e engajado acompanhando as tramas do começo ao fim. É justamente com eles que queremos conversar, apresentar as categorias mais estratégicas para o negócio e estar presente em mais um ponto de contato com o nosso consumidor”, destaca Natália Calixto, diretora de Gestão do Consumidor do Grupo Boticário.

Mesmo em meio a tantas opções disponíveis para consumo de conteúdo, a televisão aberta e paga ainda desponta como uma ferramentas poderosas de comunicação. De acordo com a pesquisa realizada pela Kantar IBOPE, em 2023, a TV aberta e paga tem 84,8% do Ibope do público em relação ao consumo audiovisual no Brasil. Desta porcentagem, a rede aberta representa 73%.

“A televisão aberta, em especial a TV Globo, é parte fundamental da nossa estratégia de mídia, especialmente pensando na capilaridade do Boticário.. Somos uma marca abrangente, capaz de se conectar de forma genuína com o brasileiro e é justamente por isso que estamos engajados em impactá-los de diferentes formas”, ressalta Natália.

A AlmapBBDO, agência responsável pela idealização e execução do projeto, destaca a importância da parceria para inserções no horário nobre da maior emissora de televisão do país.

“O Boticário sempre construiu uma relação com novelas ao longo de sua história, porém, com Renascer, será a primeira vez que faremos uma construção de marca com presença forte e linear. A decisão foi pautada em uma estratégia de dados e estudo interno sobre o comportamento do consumidor, com o objetivo de criar conexão e uma jornada 360, com entregas que reverberam e se complementam, para uma audiência conectada e engajada”, reforça Suellen Kiss, diretora de Mídia na Almap BBDO.

