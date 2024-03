Adnews Dennis DJ, Filipe Ret e mais são confirmados no Chilli MOB Cruise 2024

Com patrocínio de Mercado Livre, PagBank e mais, cruzeiro da Chilli Beans apresenta novo roteiro e atrações a bordo.

Entre os dias 12 e 15 de abril, a Chilli Beans e a MOB se unem novamente para apresentar a maior plataforma de multicultura em alto-mar: o Chilli MOB Cruise. Com o mote ‘Embarque no Inexplicável’, o navio contará com diversos shows e atrações, aulas de dança e yoga, workshops de arte e música, desfiles temáticos com a curadoria de Paulo Borges, entre outras experiências baseadas nos pilares da marca (moda, música, arte e geek) que prometem ser inesquecíveis.

A programação musical do palco Chilli Beans terá a presença de Dennis DJ, dono de hits como ‘Tá OK’ e ‘Deixa de Onda’, do rapper Filipe Ret e dos grandes nomes da música eletrônica nacional, o DJ KVSH e a dupla de DJs Dubdogz, conhecidos por remixes de músicas como ‘Pumped Up Kicks’ e ‘Alors On Danse’, com mais de 60 milhões de transmissões. Já o palco MOB, em funcionamento durante todo o período do navio, terá como atrações alguns DJs como Fancy Inc, Liu, Maz e a dinamarquesa Ashibah.

Sendo responsável pela apresentação da Superdose, o evento que transformou uma convenção interna em um verdadeiro espetáculo, e a principal razão pela qual o navio foi criado, com a ideia de apresentar as coleções do ano de uma maneira diferente, Caito Maia, fundador da Chilli Beans, se apresenta entusiasmado com o evento.

“Passamos alguns anos tentando explicar o que acontece dentro do navio, mas a verdade é que só quem participa consegue entender essa experiência maluca que a gente criou e agora todos podem vivenciar. Todo ano trazemos uma pegada diferente e o conceito desse ano é Embarque no Inexplicável. Afinal, essa mistura de shows, cruzeiro e tudo que um navio oferece, mais convenção e espaço multicultural para todos os gostos, é isso mesmo: inexplicável. Quem estiver a bordo com a gente terá a oportunidade de vivenciar dias e noites incríveis e de experimentar o universo Chilli Beans por meio de músicas, ativações, desfiles e muitas outras atividades”, comenta.

Além das atrações musicais, oficinas e workshops, o Chilli MOB Cruise reúne mais de 250 criadores de conteúdo que divulgam em tempo real os acontecimentos do navio.

“Minha experiência em 2023 foi sensacional! Juntar moda, cultura e arte só poderia ser no navio mais apimentado do Brasil. Foi uma viagem épica, com certeza todos lá estão em harmonia e a experiência que a marca gera para os clientes é surreal. Eu, como influenciador, fiquei muito feliz pois as possibilidades de gerar conteúdo são tantas que mal dá tempo de registrar tudo. As melhores atrações, muitas ativações e uma vibe que só quem tá lá entende. Vale a pena para todo mundo, a Chilli Beans pensa em cada detalhe”, comenta o influenciador Rodrigo Dias (@papodorooh).

A edição de 2024 contará com novo roteiro que percorrerá as cidades de Porto Belo e Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, retornando ao Porto de Santos, em SP. Inspirado em um castelo de conto de fadas, o Costa Favolosa é um dos maiores e mais luxuosos navios da América do Sul e possui capacidade para 3,8 mil pessoas. O navio conta com SPA, academia, lojas, restaurantes, quatro piscinas, cinco hidromassagens, cinema 4D, cassino, entre outras opções de diversão.

Chilli MOB Cruise 2024 conta com patrocínio de Mercado Livre , Dito, Essilor, Gazin, Linx, Manserv, Mood Group, Neoband, Pagaleve, CRMBonus, PagBank , Hoffen International Logistics, RWLog, Arteres e apoio de Bruna Tavares, Smart Fit e Belas Artes.

Serviço

Chilli MOB Cruise 2024

Data: 12 a 15 de abril de 2024

Horário de check-in: das 10h às 16h30

Local de embarque: Terminal de Passageiros do Porto de Santos – SP

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

