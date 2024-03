Adnews Club Social Snack leva crocância para o Lollapalooza Brasil 2024

Festival de música terá o patrocínio do snack, que promete levar os salgadinhos de Pizza Marguerita e Queijo Parmesão.

O Lollapalooza , conhecido por trazer e lançar grandes nomes da música nacional e internacional para se apresentarem no país, tem como patrocinadora de sua próxima edição a marca Club Social , que chega com o salgadinho oficial do evento com o Club Social Snack. O festival acontecerá entre os dias 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Com a estreia em um dos maiores festivais do país, referência em música e moda, Club Social Snack convida o público para curtir a música e experimentar o Pancadão de Sabor de seu salgadinho assado, crocante, fininho e intensamente temperado nos sabores Pizza Marguerita, Queijo Parmesão e American Barbecue. Todas as opções do salgadinho estarão à venda em diversos pontos no festival, como um verdadeiro pancadão de sabor, fazendo referência ao gênero musical derivado do funk brasileiro.

“Club Social Snack vem apostando em festivais de música e fomentando a cena urbana de diversas formas. Anunciar o patrocínio ao Lollapalooza Brasil 2024, um festival já tão consagrado para o público brasileiro, definitivamente é um marco. Queremos levar o propósito de Club para dentro do festival, mostrar que somos parceiros do corre do dia-a-dia e também dos rolês. Inclusive, quando bate aquela fome esperando seu artista preferido em um mega festival. Estamos preparando ações incríveis, vamos levar um pouco de tudo que acreditamos para o Lollapalooza Brasil 2024”, comenta Felipe Pedrolli, diretor de Marketing de biscoitos da Mondelēz Brasil.

Com um mega stand no festival, a marca se aproxima ainda mais do território da música, por meio de um dos seus maiores lançamentos, alinhado com a estratégia de ampliar portfólio e ser mais uma opção para os clientes e consumidores.

Nesta edição o evento contará com a presença de nomes como Blink-182, SZA, Titãs, entre outros. Mais informações serão divulgadas em breve.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Club Social Snack leva crocância para o Lollapalooza Brasil 2024 appeared first on ADNEWS .