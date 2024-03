Adnews PLACAR Negócios by Adnews traz entrevista com Antonio Carlos, CEO do Rei do Mate

O convidado do programa PLACAR Negócios by Adnews desta semana é Antonio Carlos Nasraui, CEO do Rei do Mate . Antonio foi um dos responsáveis por transformar a rede Rei do Mate, fundada por seu pai em 1978, em uma das maiores redes de franquias do país.

Rei do Mate tem uma forte ligação com o esporte e valoriza muito a diversidade e inclusão, e principalmente a brasilidade em seu marketing. Neste ano, a rede foi patrocinadora oficial da Supercopa Feminina, pela segunda vez, que ocorreu em fevereiro e teve Corinthians como campeão. A empresa marcou presença no evento, destacando sua marca nos painéis de LED do campo.

Como parte de seu compromisso contínuo com o futebol feminino, Rei do Mate também lançou uma campanha de divulgação em suas redes sociais para informar os clientes sobre o patrocínio.

No programa, Nasraui abordou as questões de patrocínio para campeonatos de futebol e vôlei, majoritariamente femininos, como Superliga Feminina de Vôlei e um amistoso da Seleção Brasileira Feminina de Futebol na Copa do Mundo, reforçando o compromisso da empresa com a igualdade de gênero.

O CEO também contou sobre as campanhas inspiradoras realizadas ao lado de artistas nacionais, como Gustavo Rosa (tema Garfield e futebol) para a Copa do Mundo; Romero Brito; Ziraldo; Narcisa e muitos outros, valorizando a brasilidade. Além disso, abordou o começo da relação com o esporte e a expectativa da empresa em trabalhar o esporte em uma sociedade cada vez mais engajada em causas e ações.

