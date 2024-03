Adnews Enterogermina promove cuidados com a saúde na novela ‘Renascer’

Assinada em parceria com a WMcCann, ação ressalta importância dos probióticos para o bem-estar diário.

Enterogermina , marca líder em probióticos de Consumer Healthcare na Sanofi, terá aparição na Globo pela segunda vez, agora na trama ‘Renascer’, do autor Bruno Luperi. A estratégia busca conectar o mundo real aos bastidores da novela de forma contextualizada e orgânica, em ação que começa no capítulo que vai ao ar hoje, 27 de fevereiro, e se estende às plataformas digitais da Globo.

“A presença de Enterogermina em ‘Renascer’ conecta ficção e realidade, aproximando o público do probiótico de uma maneira autêntica: no dia a dia. A ação fortalece a consideração da marca e reforça a importância do cuidado com a saúde intestinal”, declara Marília Zanoli, diretora de Marketing em Consumer Healthcare na Sanofi.

Durante a novela, o público teve a oportunidade de acompanhar uma divertida troca entre os personagens Inácia (Edvana Carvalho) e Norberto (Matheus Nachtergaele) dentro da venda. Na situação, o dono do estabelecimento indicava para a amiga um produto de qualidade que ele trouxe de IIhéus: Enterogermina. De acordo com o próprio personagem: “Bactéria boa, do bem”. Porém, a situação não ficará apenas dentro do conteúdo. Ela também transborda para o break, com a quebra da quarta parede. No intervalo comercial, a audiência irá conferir os bastidores da trama, com Marcos Palmeira também invadindo o set para conversar com seus colegas de elenco e explicar os benefícios do produto. Tudo isso sugerindo a importância de Enterogermina no dia a dia da vida real.

Assinadas pela Globo em parceria com a WMcCann , as ações acontecem dentro e fora da novela. Para além da ativação em ‘Renascer’, a marca também estará presente com inserção no programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’, reverberando e amplificando o alcance de diferentes públicos, além de Tati Machado conduzindo conteúdos exclusivos nas redes sociais do gshow, mostrando bastidores e a rotina dos atores durante as gravações da novela, onde Enterogermina está inserida na discussão, que destaca como o probiótico reestabelece e equilibra a flora intestinal, sendo essencial para lidar com a correria do dia a dia.

Ampliando as conversas que iniciam na TV para outras plataformas, o projeto conta ainda com entregas especiais nas plataformas digitais da Globo, como o próprio gshow, globo.com , além de forte presença nas redes sociais da TV Globo e parceria com influenciadores. Uma jornada 360, focada em conteúdo e conversão, priorizando a melhor performance em cada ponto de contato com os consumidores.

