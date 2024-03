Adnews Sabrina Sato e Hello Kitty estreiam parceria inédita com linha de beleza e skincare

Em uma colaboração que promete agitar o mercado nacional, a apresentadora Sabrina Sato se une a uma das personagens mais famosas do mundo, Hello Kitty , em um co-branding inédito. Com dois ícones unidos, a estilização da imagem da personagem não poderia deixar de existir, por isso, em todas as linhas da parceria, Hello Kitty será vista de forma inédita com a famosa pinta de Sabrina em sua testa.

A fusão entre criatividade da empresária e a influência atemporal da Hello Kitty resultará em uma linha de produtos que atingirá diversos segmentos ao longo do ano. Para iniciar essa parceria de muito sucesso, uma linha de produtos de beleza e skincare, que reflete a essência de ambas as celebridades, foi anunciada pela Cia Beauty. Trazendo a expertise de Sabrina no universo da moda e beleza, além da criatividade, e a popularidade global da Hello Kitty, a coleção acaba de chegar às prateleiras com uma proposta única e irresistível.

Com 14 produtos cruelty-free, a linha possui Espuma Facial, Sérum, Hidratante, Lip Glitter, Máscara Facial e Lip Balm em formato de Macaron, que foram especialmente escolhidos pela própria Sabrina, que optou por participar de todo processo criativo da coleção. Segundo a apresentadora, os itens foram inspirados em sua própria rotina de cuidados e beleza, pensando especialmente no dia a dia de jovens e adultos.

“Minha inspiração no desenvolvimento da coleção ao lado da equipe da Hello Kitty veio de um lugar muito especial. Meu desejo era trazer algo que refletisse não apenas minha paixão pela moda e beleza, mas também que tivesse conexão com minha cultura, afinal ela é uma das personagens japonesas mais emblemáticas do mundo. Todos os produtos fazem parte do meu dia a dia e foram cuidadosamente pensados para oferecer uma experiência única de cuidados sem perder o glamour, trazendo também todo toque de fofura da personagem que tanto amo”, afirma Sabrina Sato.

Em embalagens minimalistas com cores que remetem às características fashions e modernas das duas personalidades, os produtos já estão disponíveis em farmácias e drogarias, com valores a partir de R$ 27,90. De acordo com a Adriana Miyaschiro, diretora da Cia Beauty, o lançamento é apenas o início da coleção que ganhará mais produtos ao longo do ano, como itens para o corpo, com diferenciais como texturas e brilhos, além de kit para unhas.

Monica Joseph, gerente comercial e marketing da Sanrio no Brasil, explica que o co-branding vem sendo estruturado e planejado há quase um ano para que todos os produtos transmitam toda essência de suas protagonistas.

“Nosso intuito é que as consumidoras percebam, através das embalagens, que os itens têm sinergia com o universo da Hello Kitty e a personalidade da Sabrina Sato. São duas marcas com forte conexão e acreditamos que será um sucesso de vendas”, disse Monica.

