Com Rebeca Andrade e Alison dos Santos, adidas lança campanha global sobre pressão no esporte

A adidas une seus maiores ícones esportivos dos quatro cantos do mundo em sua mais recente campanha para ressoar uma voz positiva e ajudar atletas a acreditarem que podem superar a pressão e alcançar seus objetivos no esporte. Rebeca Andrade e Alison dos Santos são alguns dos atletas que representam o Brasil.

A nova campanha global da marca é impulsionada pelo feedback e pelos insights de consumidores mundialmente que, para muitas pessoas, a pressão negativa pode afetar a motivação no esporte. Para ajudar a abordar essa questão ao longo da campanha, a adidas divulgará uma ampla variedade de histórias de atletas, insights de especialistas e materiais de orientação, todos projetados para ajudar atletas de qualquer nível a libertar a pressão nos esportes.

Ao lado de um dos maiores espetáculos do calendário esportivo, a marca lançou a campanha com um filme apresentando Pat Mahomes (futebol americano), Trinity Rodman (futebol), Lionel Messi (futebol), Linda Caicedo (futebol), Jude Bellingham (futebol) , Anthony Edwards (basquete), Rohit Sharma (críquete) e os Rugby All Blacks da Nova Zelândia, dedicados a celebrar os atletas que lidam diariamente com a pressão.

Com trilha sonora do hino icônico, inesquecível e atemporal “Under Pressure”, o novo filme destaca os atletas do dia a dia que experimentam o peso da expectativa e o que é possível fazer com um coro forte e alegre: “Vai Que É Sua”. O filme de 90 segundos atinge o clímax com um tributo à escalação estrelada da adidas atuando no jogo durante alguns de seus momentos esportivos mais importantes.

De Jude Bellingham marcando gols em sua campanha de estreia na UEFA Champions League pelo Real Madrid, a Emily Malewski brilhando no Campeonato Alemão de 2022, cada atleta mostrando como lida com a pressão para ajudar a inspirar atletas a fazerem o mesmo.

Para dar vida à forma como os atletas de elite controlam a pressão e proporcionar uma orientação real a todos os atletas, a adidas firmou uma parceria com o neuro11, um grupo de neurocientistas esportivos de destaque. Capturando leituras cerebrais de atletas de base, juntamente com atletas de elite da adidas, Emiliano Martinez, Ludvig Adberg, Nneka Ogwumike, Rose Zhang e Stina Blackstenius , esta parte da campanha mostrará a mecânica de como os melhores atletas do mundo superaram a pressão durante o jogo.

A campanha será complementada por uma série contínua de conteúdos, abrangendo atletas de uma ampla variedade de esportes, bem como eventos e ativações para a participação dos consumidores. Um investimento global dedicado em mídia multiplataforma fará com que a campanha chegue aos consumidores em todo mundo, incluindo execuções incríveis fora de casa nas principais cidades e locais de alta relevância. Para outras informações da campanha, fique ligado no Instagram oficial da marca (@adidasbrasil). Confira o mais recente vídeo da campanha.

