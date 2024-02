29 Chopp grátis? Outback presenteia clientes com um chopp nesta quinta-feira (29)

Como o dia 29 de fevereiro só acontece a cada quatro anos, o Outback não poderia deixar a data passar despercebida. Apenas nesta quinta-feira (29), os consumidores que forem ao restaurante de temática australiana vão poder ganhar um Chopp Brahma claro de 340ml na faixa! A mecânica de participação é muito simples: basta o cliente comprar um Chopp Brahma claro de 340ml, apresentar um print do post sobre a oferta publicado nas redes sociais do Outback e pronto, leva outro Chopp Brahma claro de 340ml na clássica caneca congelada da casa.

A promoção é válida apenas para um Chopp por CPF e apenas no dia 29 de fevereiro, podendo ser aproveitada em todos os horários, inclusive no Billabong Hour, o happy hour do Outback, onde os clientes poderão pagar 50% do valor do Chopp. Para mais informações sobre o menu do Outback, acesse o site.

O Outback Steakhouse possui 159 restaurantes no Brasil e está presente em 63 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997.

Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie.

