Adnews Grupo Trigo aposta em pizzaria Spoleto com modelo “crie o seu prato”

Pizza Hut, Pizza Creck, Domino’s e agora… Pizzaria Spoleto. O mercado de franquias vai ganhar neste ano mais uma rede de pizzarias. Com cerca de 360 unidades e faturamento de 778 milhões de reais no último ano, a rede de massas Spoleto vai dar nome a nova marca de pizzarias do Grupo Trigo.

O mercado brasileiro de pizzarias cresceu quase 500% nos últimos 10 anos. Segundo levantamento da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), mais da metade das unidades estão no estado de São Paulo e a maioria das unidades são de microempreendedores individuais (MEI). Em 2022, o mercado contava com mais de 70 mil pizzarias.

Com as franquias China In Box, Gendai, Spoleto, Koni e LeBonTon, o ecossistema do Grupo Trigo faturou R$ 2 bilhões em 2023, e já soma 630 unidades em operação.

Entre 2004 e 2018, o Grupo Trigo controlou a operação da americana Domino’s no Brasil. A holding de franquias vendeu a operação para o fundo de investimentos Vinci Partners por cerca de 300 milhões de reais. Desde então deixou de atuar neste mercado.

A ideia de criar uma marca do zero une sua experiência no mercado de pizzas ao nome da rede de massas que domina as praças de alimentação dos shoppings centers. A ideia é levar o modelo “crie o seu prato” para o mercado de pizzas.

Modelo de franquias

A primeira unidade foi inaugurada neste mês em Copacabana, bairro da zona sul carioca. Com investimento inicial de 330 mil reais, a previsão é atingir 200 lojas em cinco anos. Apesar de levar o nome Spoleto, o diretor diz que a pizzaria tem pilares estratégicos próprios.

Outra novidade é o uso de inteligência artificial. Com investimento acima de 1 milhão de reais, a nova marca do Grupo Trigo já nasce com soluções tecnológicas para aumentar a eficiência operacional. Uma câmera localizada no teto da cozinha de cada loja vai captar imagens de todas as pizzas feitas para o delivery .

“A máquina vai aprender qual é o padrão de cada sabor do produto, o que ajudará a identificar possíveis gaps operacionais, possibilitando a correção deles com maior agilidade”, explica Luis Marcelo Correa, diretor de Tecnologia e Growth do Grupo Trigo.

No mercado de franquias, outras marcas estão chamando atenção para o prato no cardápio. A rede de esfihas Habib’s, por exemplo, mudou a fachada de uma unidade em São Paulo por três dias para a chamada “Pizza Hab” e distribuiu pizzas de graça ao lado de uma operação da concorrente Pizza Hut. Depois da ação temporária, o Habib’s lançou a Pizza Hab nos aplicativos de delivery.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Grupo Trigo aposta em pizzaria Spoleto com modelo “crie o seu prato” appeared first on ADNEWS .