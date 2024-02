Adnews DM9 e Consul resgatam identidade tradicional do Juventus com “Patrocínio Limpo”

Desde 1970, os uniformes dos times de futebol têm sido marcados por marcas patrocinadoras. Mas, nos últimos anos, a crescente monetização desse espaço levantou preocupações sobre a dificuldade de identificação dos elementos tradicionais, como o brasão do time, cores e informações dos jogadores.

Buscando resgatar a essência original das camisas, a agência DM9 desenvolveu a experiência de marca “Patrocínio Limpo” em parceria com a Consul , destacando a camisa comemorativa do centenário do Clube Atlético Juventus , um dos mais tradicionais de São Paulo (SP), na apresentação da nova máquina de lavar da marca.

Durante uma partida do Campeonato Paulista, o Juventus entrou em campo exibindo sua camisa de maneira única, sem a presença de qualquer logomarca de patrocinador, incluindo a da própria Consul, fabricante de eletrodomésticos, para proporcionar aos torcedores uma experiência nostálgica, lembrando-os da camisa original do seu time, sem interferências de marcas comerciais.

“As cores e o brasão do time. São esses os elementos que o torcedor ama. Por isso, entregar de volta ao torcedor o manto sagrado como ele foi originalmente criado é a melhor maneira que existe de criar uma conexão real com ele”, afirma Patrícia Pessoa, diretora de Marketing da Whirlpool.

A nova camisa “limpa” está disponível para venda e continuará sendo usada pelo time ao longo do campeonato estadual. A iniciativa levanta discussões sobre a preservação da identidade visual dos clubes em meio à saturação de patrocínios nos uniformes, proporcionando aos torcedores a oportunidade de se reconectar com a simplicidade e a tradição no futebol.

“A Consul limpou a camisa do Juventus no ano do nosso centenário. A torcida juventina e todos os amantes do futebol estão celebrando essa ação. Mostra que a Consul soube se inserir no contexto do futebol da maneira mais marcante possível, entregando o que os torcedores realmente querem”, comenta o presidente do Juventus, Tadeu Deradeli.

A ação contou com um filme promocional, que você pode conferir, na íntegra, abaixo.

Ficha Técnica

Anunciante: Consul

Título: Clean Sponsorship

Icaro Do ria – CCO

Thomas Tagliaferro – COO

Pipo Calazans – CEO

Laura E steves – Creative VP

Nina Lucato – E xecutive Creative Director

Philipe Demar- Head of art

Criação: Bruno Anibal, Caio Stucchi-Zucchi, Diego Guerhardt, Pedro Rosadas.

Atendimento: Michel Issa, Cláudia Razzé

Content: Jader Crivellaro, Vitoria Merola

Gerente de Projetos: Paula Lopes e Thais Arrais

Mídia: Renata Valio, Bruno Simõ e s

Produção: Anna Ferraz, Isabela Ximenes, Jessica Thomaz

Projetos E speciais: Caio Rodrigues

Montador / E ditor: Thiago Hasegawa, Dimi, Lucas Rodrigues

Produtora: Corazón

Diretor: Bruno Zanetti

Diretor de Fotografia: Luiz Maximiano

Diretor de Fotografia 2ª unidade: Marcelo Santos

Fotógrafo: Gil Inoue

Aprovação: Patrícia Pessoa, Bertha Fernandes, Alan Oliveira

Resenha digital: Nilson Moysés, Leandro Gléria

Você Lembra dele

Rc Livramento

Fut Depre

Bola Fora

Início de Jogo

Zueira Futebol Clube

10 De Acréscimo

Manual do Jogador Ruim

Rc Livramento

Futebol Modo Global

Humor E sportivo

Futebol Rei

Olé do Brasil

Esse dia foi Louco

Entre As pas Futebol

Dibre Soccer

Resenha Digital TV

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post DM9 e Consul resgatam identidade tradicional do Juventus com “Patrocínio Limpo” appeared first on ADNEWS .