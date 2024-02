Adnews Campanha promove a visibilidade e inclusão de pets com deficiência junto ao futebol

No mundo dos animais de estimação, a diversidade é uma fonte de beleza e inspiração também. Reconhecendo a importância da inclusão e visibilidade de pets com deficiência, dois lindos cachorrinhos, Super Noopy e Petrucchio encabeçam uma campanha chamada ‘Juntos Somos + Fortes. Pets com deficiência na torcida’.

A iniciativa tem como objetivo destacar histórias inspiradoras de vários pets com deficiência, mostrando como eles podem levar vidas plenas e felizes com o apoio adequado de seu tutor, e ainda reunir suas forças junto aos torcedores de vários times de futebol para ressaltar a importância do respeito, principalmente, entre os diferentes. Pois ser diferente tá tudo bem.

Os pets com deficiência, muitas vezes, enfrentam desafios únicos e não apenas de terem mobilidade limitada, deficiências sensoriais ou outras condições, mas principalmente em relação ao preconceito sobre adoção e como muitas pessoas olham para eles como “capacitista”. Suas habilidades de amar e compartilhar alegria são tão grandes quanto a de qualquer outro pet, pois eles são guerreiros e demonstram uma lição de vida a quem estiver disposto a enxergar. A campanha tem como objetivo destacar sua vitalidade e mostrar como eles podem levar vidas plenas e felizes com o apoio de um tutor amoroso e responsável.

“Durante toda a duração da campanha, vamos incentivar os tutores a compartilharem suas próprias experiências e a se conectarem com uma comunidade de amantes de animais e do futebol, incentivando o compromisso com a inclusão, neste misto de torcidas e paixões, para mostrar a importância de estarmos unidos e do respeito, mesmo torcendo para times diferentes ou sendo apenas diferentes”, conta Pollyana tutora do Super Noopy.

A visibilidade e inclusão de pets com deficiência é um discurso contínuo e a campanha convida a todos para estarem unidos nessa jornada de apoio e aceitação. Juntos, podemos criar um mundo mais compassivo e inclusivo para todos os pets e torcedores, independentemente de suas condições, raças ou time.

“Acreditamos firmemente na importância de reconhecer e celebrar a diversidade em todas as suas formas, inclusive no reino animal. Por isso estamos entusiasmados em lançar a campanha ‘Juntos Somos + Fortes. Pets com deficiência na torcida’ e esperamos que ela inspire uma mudança positiva na forma de como os pets com deficiência são percebidos e cuidados”, finaliza Pollyana.

‘In Memoriam’ – Bolt, foi um dos cãozinhos que estava entre os embaixadores desde o início da proposta da campanha, porém, ele faleceu em 23 de fevereiro, em decorrência de uma infecção pós cirurgia. Porém, durante seu tempo de vida, foi prova de que a deficiência jamais atrapalhou seu dia a dia, pelo contrário, sempre contagiou a todos com sua alegria.

