Apple diz adeus ao projeto de carros elétricos

Decisão impacta permanência de funcionários na empresa e reforçar investimentos da Apple em outras áreas, como IA.

A Apple cancelou os planos de construir um carro elétrico ao anunciar o encerramento do projeto secreto Project Titan, que consumiu recursos significativos ao longo da última década e foi alvo de intensa especulação pelas indústrias automobilística e tecnológica. Os executivos da gigante da tecnologia anunciaram essa decisão durante uma reunião interna, que também previu demissões e realocou muitos funcionários para trabalhar em inteligência artificial generativa.

Embora o CEO da Apple, Tim Cook, tenha insinuado os planos da empresa para um carro nos últimos anos, ela nunca se comprometeu totalmente em lançar um produto nesse sentido. Apesar disso, a Apple contratou executivos de renome da indústria automotiva, de empresas como Lamborghini e Tesla , e adquiriu a startup de veículos autônomos Drive.ai em 2019.

A decisão de encerrar o programa foi uma surpresa para os funcionários que trabalharam no projeto, o que é agravado pelo possível corte de empregos que muitos podem enfrentar como resultado. Os planos da maçã para um carro elétrico mudaram repetidamente desde que começou a investir no conceito, em 2014, enfrentando inúmeros contratempos ao longo do caminho, como a reestruturação de 2016 e a saída do principal executivo do projeto em 2021.

Ao que tudo indica, o futuro para a empresa criada por Steve Jobs aponta para uma rota diferente da de veículos. Recentemente, durante uma chamada trimestral de ganhos, Tim Cook destacou que a Apple focará em inteligência artificial, mencionando que a empresa estava investindo significativamente nessa área e planeja disponibilizar recursos generativos de IA aos consumidores em um futuro próximo.

Em resposta ao caso, o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, reagiu à notícia com emojis em uma postagem, indicando uma saudação e um cigarro.

*Com informações do The Guardian

