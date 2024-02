Adnews “Tem uma cobra na minha crocs”: marca de calçados lança coleção Toy Story

Nova coleção, baseada nos personagens Woody e Buzz Lightyear, está disponível nos tamanhos 22 a 44.

A Crocs e a Pixar estão juntas novamente e, dessa vez, com uma colaboração que leva o universo de Toy Story para os calçados da marca. Prontos para percorrer o faroeste com o xerife Woody ou ir ao infinito e além com Buzz Lightyear, os Classic Clogs inspirados nos seus personagens favoritos de Toy Story chegam para acompanhar os adultos e as crianças em todas as aventuras.

O modelo inspirado no xerife Woody traz um design que remete ao icônico colete com estampa de vaca e a camisa xadrez do cowboy. Galope rápido como o vento com esses Crocs, equipados com um distintivo de xerife, um chapéu de caubói e mais dois Jibbitz exclusivos. Além dele, também é possível deslanchar com a edição limitada dos Buzz Lightyear Classic Clogs, inspirados no marcante traje do patrulheiro espacial com quatro Jibbitz exclusivos.

A collab Crocs x Toy Story já está disponível no App Crocs e lojas Crocs nos tamanhos 22 a 44, de R$ 299,00 a R$ 399,00, e exclusivamente na Ludique et Badin nos tamanhos infantis.



Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post “Tem uma cobra na minha crocs”: marca de calçados lança coleção Toy Story appeared first on ADNEWS .