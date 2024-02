Adnews Os 10 times europeus que mais lucraram com venda de camisas e merchandising em 2023

Em um mercado tão competitivo, é fundamental que as equipes busquem por inovações frequentemente. Com parcerias inéditas no ano passado, o Barcelona apresentou grandes novidades resultando na liderança entre os times europeus que mais faturaram com venda de camisas e merchandising em 2023.

De acordo com o último relatório emitido pela UEFA, o time catalão arrecadou € 179 milhões. Em 2023, fruto do acordo de sucesso com o Spotify , o Barcelona apresentou coleções inovadoras e ativações que mesclaram outros mercados aumentando consideravelmente o engajamento com fãs de outros nichos.

Entre as principais iniciativas, o clube estampou a logo dos Rolling Stones em seu uniforme, além de anunciar coleção exclusiva com a banda. Outra interação com o meio musical, contra o Real Madrid no começo do ano passado, os blaugranas substituíram a logo da patrocinadora máster com homenagem à cantora Rosalía.

Em 2023, o Barcelona passou a vender produtos da NFL em suas lojas, expandindo a interação com os consumidores da indústria do futebol americano.

Sucedendo o time catalão, Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool e Manchester United fecham o TOP 5 dos que mais arrecadaram com vendas de camisas e merchandising no ano passado. Confira a lista completa.

1- Barcelona – € 179 milhões

2- Real Madrid – € 155 milhões

3- Bayern de Munique – € 147 milhões

4- Liverpool – € 137 milhões

5- Manchester United – € 130 milhões

6- Paris Saint-Germain – € 95 milhões

7- Arsenal – € 88 milhões

8- Chelsea – € 86 milhões

9- Juventus – € 73 milhões

10- Tottenham – € 73 milhões

*Com informações do MKT Esportivo/ Foto de capa: Divulgação/Spotify

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Os 10 times europeus que mais lucraram com venda de camisas e merchandising em 2023 appeared first on ADNEWS .