Enzo Souza* Limpeza virou moda: Cif participa do BBB 24 com ações inéditas

A Cif , marca de produtos para limpeza doméstica criada em 1969, estreou como a mais nova patrocinadora do reality show Big Brother Brasil , da Rede Globo . Levando muita agitação, cantores famosos e, é claro, limpeza para a casa mais vigiada do país, a Cif surge com sua nova campanha “Parece Milagre, mas é Cif”, criada pela agência SOKO , para promover momentos de maior conexão e engajamento com a audiência e com os brothers.

Confira o filme da nova campanha abaixo:

Apesar da Cif ter marcado sua presença somente na festa mais recente da casa, realizada no último sábado (24), a participação da marca no programa já vem sendo comentada pelos internautas há algumas semanas. Um dos momentos que evidenciou isso foi quando o Davi, um dos participantes mais repercutidos desta edição, apareceu utilizando os produtos Cif para limpar diversas áreas da casa, algo que por muitas vezes é negligenciado pelos brothers.

Em entrevista ao Adnews, a gerente de Marketing da Unilever que está integrada nos trabalhos sobre Cif e os projetos para o reality , Gabriela Lairana, compartilhou algumas percepções sobre a como a marca aproveitou esse momento “milagroso” para engajar as redes sociais.

“E claro que não poderíamos deixar de comentar sobre esse momento raro no BBB! O Davi foi responsável por essa e várias outras limpezas milagrosas na casa, inclusive usando os diversos produtos Cif. Nestas oportunidades, nós criamos conteúdos proprietários em nossas redes sociais que reforçam as funcionalidades do produto atrelados à cenas reais que o espectador está acompanhando de casa, como o episódio em que uma das participantes queimou uma frigideira fritando um ovo e nós aproveitamos esse momento para mostrar como Cif Limpeza Milagrosa resolveria isso como milagre, o que gera ainda mais engajamento no perfil da marca e reforça nossa presença na casa”, comentou.

View this post on Instagram A post shared by Cif Limpadores (@cif.limpadores)

Após esses primeiros contatos da marca com o público e os brothers, ela estreou sua primeira ativação no programa. Animando o clima da casa com os cantores Xande de Pilares e Joelma, grandes ícones da música brasileira e ídolos das vencedoras da 10ª prova do líder, respectivamente Beatriz e Isabelle, a Cif abalou as estruturas dos brothers, em especial da líder Beatriz, que mostrou ser fã de carteirinha de Xande e vibrou de emoção a cada segundo.

View this post on Instagram A post shared by Cif Limpadores (@cif.limpadores)

E não foram apenas os viajantes da nave mãe que curtiram com a Cif, visto que a própria Joelma comentou sobre a versatilidade dos produtos da marca, que ajudaram a cantora a limpar sua icônica bota branca de couro sintético.

Além desses momentos de descontração e música boa, a decoração da festa exaltou a identidade visual da Cif, levando as cores branco e verde para a casa e uma pista de dança que fez referência à textura cremosa do Cif Limpeza Milagrosa. Outro fator que enriqueceu a ativação foram as frases enviadas pela comunidade de CifLovers espalhadas por todo o ambiente. Mensagens como “milagroso”, “parece milagre mas é Cif”, “a faxina virou festa por milagre” e “Quem usa Cif a primeira vez, não para mais de usar” mostraram o empenho do público com o programa e a marca.

“A primeira ativação da marca no BBB foi estrategicamente pensada: queríamos que os participantes curtissem a festa, mas quem está de fora, vendo de casa, também! Temos uma comunidade muito grande e unir esse público com os amantes de BBB foi um acerto que gerou muitas interações nas redes sociais!”, compartilhou Nayara Lima, líder criativa da Soko.

A participação do público se extende para além dessas ativações na casa, tendo em vista que o próprio nome “Cif Limpeza Milagrosa” foi dado pela comunidade.

“O novo nome do nosso produto, Cif Limpeza Milagrosa, surgiu através de comentários apaixonados dos nossos consumidores nas redes sociais. E identificamos no BBB um grande potencial de apresentar o produto a um público ainda mais amplo, incentivando a experimentação e aumentando nossa comunidade de #CifLovers, que já se destaca e é extremamente engajada”, afirmou Gabriela Lairana.



Cif e consumidores, uma relação limpa

Esses movimentos da marca para participar do reality show não se restringem às paredes do Projac (local onde a casa do BBB está localizada), pois quem está fora também poderá aproveitar um pouco das experiências que a Cif vem elaborando.

“Estar presente na vida do nosso público durante o ano todo e ir além das telas da TV é um ponto chave da nossa estratégia. Nossas campanhas são 360° e sempre contam com diferentes meios de comunicação para maximizar os resultados. Estar no BBB é uma das nossas apostas para esse ano e está suportada por um plano que vai muito além da TV. No momento não podemos dar spoilers, mas os meses seguintes não serão diferentes. Estamos preparando novas ativações e em diferentes formatos para o restante do ano”, declarou Gabriela.

Essa relação entre o público e a Cif está se tornando, cada vez mais, uma via de mão dupla robusta. Enquanto a marca oferece aos consumidores diversas ativações e oportunidades de interação, o público retribui o investimento dela com uma participação ativa. Durante as ações da Cif no BBB 23, por exemplo, a marca alcançou 30 milhões de pessoas e registrou o maior aumento nas buscas online da edição, demonstrando o bom relacionamento entre a marca e o publico-alvo.

“A ação do ano passado foi um sucesso e, sem dúvidas, queremos ir além esse ano. Dessa vez, como um patrocinador oficial, teremos ainda mais visibilidade e vamos medir o impacto direto no crescimento de vendas e penetração, principalmente”, comentou a executiva.

Para concretizar esse plano e atingir o máximo de famílias com o conhecimento sobre o poder de Cif Limpeza Milagrosa, a marca está investindo em um grande ecossistema de engajamento que envolve, além da participação no BBB, a associação a diversos influenciadores, como Valentina Bandeira, Tati Machado, Esse Menino, Ellen Milgrau, Ricardo Alface, Sarah Aline, Luscas, Família Pessoa Tardivo e mais, para a criação de conteúdo para o Instagram, o TikTok e o X (antigo Twitter).

O que esperar da Cif no BBB 24

Não é so de festa que se faz o Big Brother Brasil. Sendo assim, a Cif está preparando mais participações dentro da casa. Segundo a gerente de Marketing da Unilever, o programa ainda terá uma prova bate volta (mostrando que Cif limpa muitos tipos de superfície, até mesmo o paredão) e uma prova do anjo, onde os participantes terão que mostrar seus dons na limpeza para ganhar a imunidade. Durante as provas, a Cif vai oferecer promoções exclusivas.

“Em todos esses momentos, teremos um War Room com todo o time para entregar as melhores experiências para quem assiste do sofá e acompanha nas redes sociais. A ideia é que nossos community managers garantam uma troca em tempo real com os espectadores e Cif Lovers, assim como acontece com os adms (apelido dos administradores dos perfis das redes sociais dos participantes) dos brothers no ao vivo do programa. Então é claro que nossas redes sociais estarão repletas de conteúdos proprietários e de influenciadores”, finalizou a executiva.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Limpeza virou moda: Cif participa do BBB 24 com ações inéditas appeared first on ADNEWS .