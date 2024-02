Adnews HMD pretende lançar celular flip da Barbie em parceria com Mattel

A HMD, fabricante dos telefones da Nokia , anunciou planos de lançar um telefone flip com a marca Barbie em julho deste ano, em parceria com a Mattel . A revelação foi feita na MWC, a maior feira de tecnologia do mundo.

O telefone da Barbie é apenas um dos dispositivos que a HMD pretende colocar no mercado nos próximos meses. A companhia disse também que deve lançar um telefone com recurso retrô da marca Nokia e um smartphone da marca HMD.

De acordo com o site The Verge, não foram anunciados preços, especificações ou recursos para o telefone Barbie, ainda sem nome, mas espera-se que ele seja um telefone flip tradicional em vez de um smartphone . Em uma entrevista publicado pelo site, o chefe global de insight, proposição e marketing de produto da HMD, Adam Ferguson, confirma que será um dispositivo totalmente novo.

Ferguson falou que a HMD planejava deixar de produzir exclusivamente produtos da marca Nokia para passar a vender dispositivos com seu próprio nome, além de colaborar com parceiros interessantes, como a Mattel. O executivo disse que parcerias como essa com outras empresas devem continuar.

Quanto ao telefone de marca própria, a HMD não deu detalhes específicos, mas deve ser lançado no meio do ano, segundo o The Verge. O anúncio ocorre pouco mais de um mês depois que houve um vazamento de imagens de um smartphone que se parece muito com os telefones Nokia existentes da empresa, embora com um logotipo da HMD.

Isso não significa que a HMD está abandonando a marca Nokia. Ferguson negou que a HMD esteja explorando outros nomes de marcas por causa do declínio na popularidade do Nokia. A empresa diz que planeja trazer de volta um telefone icônico neste verão, semelhante a suas outras revitalizações retrô de dispositivos como o Nokia 3310 e o Nokia 8110.

*Com informações da Exame/ Foto de capa: Reprodução / Youtube

