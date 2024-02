Adnews Google Ads adota Pix para oferecer agilidade e segurança aos anunciantes

O Pix , meio de pagamento criado pelo Banco Central, em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, ganhou muita popularidade entre os brasileiros nos últimos anos. Segundo em estudo recente da consultoria McKinsey, ele já é a forma de pagamento preferida dos brasileiros, superando, inclusive, as transferências e o dinheiro.

O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. Além de agilizar os pagamentos, ele oferece alto nível de segurança, já que utiliza criptografia de ponta, autenticação de dois fatores e monitoramento constante do Banco Central para proteger as transações contra fraudes, ajudando a proteger as pessoas e empresas.

Por isso, você já pode utilizar Pix como método de pagamento também ao criar campanhas no Google Ads . Ao optar pelo pagamento via Pix, você economiza tempo para focar no que faz melhor: gerenciar seus negócios.

Com o Pix, a liquidação do pagamento acontece em tempo real, e o pagador e o recebedor são notificados a respeito da conclusão da transação. Este é mais um dos esforços do Google para seguir firme no compromisso de proporcionar aos anunciantes uma experiência de pagamento cada vez mais segura e conveniente.

Como funciona

Para habilitar o uso do Pix na sua conta Google Ads, é preciso usar a configuração de pagamentos manuais, ter um endereço de cobrança no Brasil e selecionar o real brasileiro (BRL) como moeda. Siga o passo a passo abaixo:

Na sua conta do Google Ads, clique no ícone de faturamento;

Clique em Resumo;

Clique no botão Adicionar Forma de Pagamento;

Selecione Pix como forma de pagamento;

Insira o valor que deseja pagar e clique em Efetuar um pagamento;

Digitalize o código QR no aplicativo do seu banco, copie ou baixe o código exibido na tela.

