Adnews Warner revela gameplay do anti-herói Pacificador no Mortal Kombat 1

O lutador de luta livre John Cena, interprete de Pacificador nos projetos da DC, dá voz ao personagem no jogo.

A Warner Bros. Games e a NetherRealm Studios lançaram um novo trailer de Mortal Kombat 1 que revela a gameplay do próximo lutador convidado de DLC para o jogo, o Pacificador, que leva a voz e a imagem do ator John Cena. Baseado no filme “O Esquadrão Suicida” (2021) da DC e na série “Pacificador” da Max, o anti-herói se juntará à lista de Mortal Kombat 1 em 28 de fevereiro, como parte do período de acesso antecipado para proprietários do Kombat Pack, seguido de ampla disponibilidade em 6 de março.

O Pacificador, também conhecido como Christopher Smith, preza pela paz com todo seu coração, e matará quem for necessário para alcançá-la. No novo vídeo, ele está pronto para desafiar a Nova Era de paz de Liu Kang, e está equipado com um conjunto de movimentos formidável que incorpora as habilidades de atirador do personagem, poderes surreais com seu capacete e sua leal águia companheira, Eagly, tudo complementado por seus lendários passos de dança e humor ousado.

O trailer também mostra em primeira mão a gameplay de Janet Cage, uma nova Lutadora de Parceria DLC e uma versão de Johnny Cage de uma realidade alternativa, que pode ajudar durante as partidas com uma série de movimentos de suporte. Janet Cage estará disponível como parte do Kombat Pack e para compra independente em março de 2024.

Além disso, a funcionalidade Krossplay será adicionada ao Mortal Kombat 1 em 28 de fevereiro para PlayStation 5 , Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games Store). O recurso Krossplay permitirá que os jogadores joguem em partidas 1 contra 1 no Kombat League e Kasual, convidem amigos para partidas privadas 1 contra 1 e vejam as estatísticas da tabela de classificação em todas as plataformas suportadas.

Assista ao trailer oficial da gameplay de Pacificador em Mortal Kombat 1 abaixo:

Para jogadores em potencial, um fim de semana de teste gratuito de Mortal Kombat 1 acontecerá entre 7 e 10 de março no PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). O teste gratuito será por tempo limitado, e incluirá acesso à lista básica de personagens principais e Lutadores de Parceria, todos os modos multiplayer online e local, Torres, modo História (apenas capítulos 1 e 2) e Invasões (apenas Mansão de Johnny Cage). Para mais informações, acesse o site oficial do game.

O Pacote de Kombate de Mortal Kombat 1 inclui a skin do personagem Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage (já disponível); acesso antecipado de uma semana a seis novos personagens jogáveis, o Omni-Man (já disponível), Quan Chi (14 de dezembro), Pacificador (fevereiro de 2024), Ermac, Capitão-Pátria e Takeda Takahashi; e cinco novos Lutadores de Parceria (datas de lançamento dos próximos personagens e Lutadores de Parceria ainda a serem confirmados).

Mortal Kombat 1 é o mais recente capítulo da aclamada franquia de games Mortal Kombat, desenvolvida pela premiada NetherRealm Studios, e apresenta um Universo Mortal Kombat renascido, com heróis e vilões icônicos reimaginados como nunca antes. O jogo apresenta um amplo elenco de Kombatentes lendários com histórias totalmente novas, incluindo Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, General Shao, Sindel, Nitara e Reiko, juntos a uma lista separada de Lutadores de Parceria, que podem ajudar durante as partidas.

Mortal Kombat 1 já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store). Para saber mais sobre Mortal Kombat 1, visite o site oficial do jogo ou participe da conversa da comunidade no Instagram , TikTok , Twitter , YouTube , Facebook , Discord e Reddit .

Todos os assets podem ser encontrados no site de imprensa da Warner Bros. Para acessar, visite o site e clique no botão “Register Now”.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Warner revela gameplay do anti-herói Pacificador no Mortal Kombat 1 appeared first on ADNEWS .