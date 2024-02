Adnews Após boatos nas redes sociais, Google nega ter fechado Gmail

O Google teve que declarar publicamente que o Gmail veio para ficar, depois que uma farsa alegando que ele estava fechando se espalhou nas redes sociais. Uma postagem no X , antigo Twitter, que foi vista mais de sete milhões de vezes, afirmava que fecharia em agosto.

O Google utilizou a mesma plataforma para negar a informação. Um especialista em comunicações disse à BBC que se trata de um exemplo clássico dos perigos da desinformação.

“A maioria das pessoas acredita no que vêem online e faltam ferramentas e processos para verificar os factos.Embora as redes sociais possam agir sem responsabilidade e fornecer informações não filtradas e não verificadas aos seus públicos, este incidente do Gmail não será o último caso que veremos”, disse Richard Bagnall, chefe da empresa de avaliação de comunicações Carma.

Todas as plataformas de redes sociais lutam para impedir a desinformação, mas X foi alvo de críticas específicas sobre o assunto. A empresa já havia dito que está comprometida em combater o discurso de ódio, mas também quer proteger a liberdade de expressão.

A BBC conversou com o X para comentar sobre esta farsa, que parece ser baseada em um e-mail real enviado pelo Google em 2023, onde notificava de que o Gmail interromperia o acesso à sua visualização HTML mais básica. A visualização HTML original foi usada quando o Gmail foi lançado em 2004 e seria irreconhecível para a maioria das pessoas que usam o serviço hoje em dia.

O Gmail é o serviço de e-mail mais popular do mundo, com mais de 1,5 bilhão de usuários ativos em todo o mundo, segundo o Statista. Apesar de rejeitar as falsas alegações, é verdade que o Google fechou alguns serviços nos últimos anos.

Só em 2023, o Google encerrou seu serviço de jogos Stadia, seu recurso YouTube Stories semelhante ao Snapchat, e começou a fechar contas antigas e inativas do Gmail. Além disso, anunciou planos para fechar o Google Podcasts, embora essa funcionalidade tenha sido efetivamente suplantada pelo YouTube Music, de sua propriedade.

