Ana Beatriz Oliveira* Fatal Model reforça compromisso com o respeito e expande parcerias no futebol

O Fatal Model, maior site de acompanhantes do Brasil, também é um grande patrocinador de clubes de futebol. A plataforma surgiu em 2016 e começou sua jornada no esporte em 2022. Como porta de entrada no futebol, a empresa teve participações e parcerias pontuais com times regionais da série B, como Globo (RN), Portuguesa (RJ) e Altos (PI), durante a Copa do Brasil.

“Começou com pequenos patrocínios e assim o mercado esportivo pôde conhecer e entender a proposta de trabalho da marca “, explica Nina Sag, diretora de Comunicação do Fatal Model, em entrevista para o Adnews.

Atualmente o seu maior patrocínio é ao time profissional do Vitória , que subiu recentemente para a série A. O contrato se iniciou em 2023, e a partir disso, o site e o time estão promovendo diversas ações, como no Dia das Mulheres, onde os jogadores usaram camisas com o nome de uma mulher importante do Brasil, estampado nas mangas. As estratégias para as ações da marca com os times, são de acordo com datas relevantes para a empresa, e oportunidades que vão surgindo.

Ponte Preta, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tomboense também são times parceiros do site. Além do futebol, a empresa já investiu no basquete masculino e no futsal masculino e feminino.

O Fatal Model tem como missão tornar o mercado mais seguro, saudável e rentável, além de combater a discriminação e auxiliar a rotina dos profissionais da área. Nina Sag, comentou sobre a situação.

“No começo, ao chegar até os clubes, tiveram alguns desafios, por ser um segmento adulto e que ainda não existia no futebol. Mas, conforme fomos chegando e mostrando nosso trabalho, onde procuramos amplificar a mensagem sobre os valores da empresa e o respeito nas ações, isso foi sendo visto de forma mais respeitosa pelos clubes, ainda mais com a parceria com o Vitória “ , disse Nina.

Desde 2016, a plataforma utiliza a tecnologia para organizar o setor, priorizando a segurança dos anunciantes e do público. Em 2020, o Fatal Model registrou mais de 100 milhões de usuários e 275 milhões de acessos.

Ativações no Carnaval

A empresa também promoveu ativações no Carnaval 2024, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Fatal Model esteve presente em cinco blocos de rua, com uma abordagem consciente e responsável durante a festa. O objetivo era destacar o compromisso da marca com o respeito e a diversidade. Além disso, a campanha ‘Respeito é Regra’, busca alertar o público sobre a importância do consentimento e inclusão.

A campanha contou com a distribuição de materiais informativos e mensagens educativas sobre segurança e empoderamento nas redes sociais do Fatal Model.

“O Carnaval é um reflexo da sociedade, questionando temas como feminismo, racismo e quebra de preconceitos. Acreditamos que, assim como a festa, a sociedade deve ser um lugar de celebração da diversidade, respeitando a liberdade de escolha, seja da fantasia ou profissional. Nossa campanha estimula a reflexão sobre o respeito aos acompanhantes e a pluralidade”, finaliza a diretora de Comunicação.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Fatal Model reforça compromisso com o respeito e expande parcerias no futebol appeared first on ADNEWS .