Cacau Show compra Grupo Playcenter e planeja construir parque temático em SP

A Cacau Show anunciou nesta terça-feira (20), a compra do Grupo Playcenter , que atualmente opera as marcas Playcenter Family e Playland, espaços com brinquedos dentro de shoppings centers. A marca de chocolates quer apostar mais em experiências para seus clientes, indo além da venda de produtos.

A notícia foi dada por Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, em um evento na Playland do Shopping Eldorado ao lado de Marcelo Gutglas, fundador do Grupo Playcenter. O valor da negociação não foi informado. Também não foram confirmados quais serão os primeiros passos das empresas operando em conjunto. A negociação precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Há rumores de que a Cacau Show vai construir um dos maiores parques temáticos. Foi divulgado que a marca construirá o parque de R$ 2 bilhões em Itu, no interior de São Paulo. A informação é da Câmara de Vereadores da cidade. Segundo os vereadores, o parque temático vai ser instalado na Rodovia Castello Branco, entre os quilômetros 78 a 84,3 e deverá ser o maior da América Latina. A empresa também comprou a fábrica da Chocolates Pan, na ocasião, chegou a se especular que a empresa construiria um parque no local.

A ideia é que produtos e ativações da marca também estejam nos espaços do Playcenter. Nos últimos tempos, a empresa inaugurou uma montanha-russa dentro de uma de suas grandes lojas em Itapevi (SP). Além da montanha-russa, há um carrosel e um trem-cinema, com cadeiras que se movem.

A especialista no setor de foodservice , Simone Galante, fundadora e CEO da GALUNION, analisou o cenário.

“É possível verificar que o mercado de entretenimento e de alimentação vem crescendo e há movimentos de fusões e aquisições, além de novos canais sendo explorados. Essa questão da Cacau Show, por exemplo, se insere em um contexto de expansão de negócios, de diversificação e, principalmente, de experiência. Em uma de nossas pesquisas, 42% dos respondentes apontaram para espaços que tenham outros entretenimentos além da alimentação, ligados à cultura e ao lazer”, destacou Simone.

O que foi o Playcenter?

Playcenter é um dos primeiros grandes parques de São Paulo, inaugurado em 1973 e inspirado nas grandes operações de diversão dos Estados Unidos e da Europa. O responsável pela história do Playcenter é o engenheiro Marcelo Gutglas, que no final da década de 1960 trazia para o Brasil os fliperamas, inspirado por visitas a um parque de diversões em Nápoles, na Itália.

No início de sua história, o mix de atrações era composto por atrações mais simples. Com o passar dos anos, as atrações tecnológicas foram chegando. Um dos grandes eventos da empresa eram as “Noites do Terror”. Elas começaram em 1988 e se tornaram um grande sucesso, permanecendo no calendário fixo de eventos do Playcenter até o seu último ano de funcionamento.

Após alguns acidentes no parque e aumento da cidade, o Playcenter passou a não mais comportar um parque daquele porte em área urbana, levando o fechamento.

Foto de capa: Nikada/ iStock

