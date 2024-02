Enzo Souza* Burger King retira campanha com Kid Bengala após repercussão negativa

A rede de fast-food Burger King , conhecida nas redes sociais por suas estratégias de marketing divertidas e inovadoras, virou alvo de críticas após uma campanha polêmica envolvendo o ex-ator de filmes adultos Kid Bengala.

Nas últimas semanas, o BK tem publicado diversos comerciais com figuras conhecidas pelo público brasileiro devido ao exagero, como foi o caso do ator Stênio Garcia, do modelo Ken Humano e do ex-BBB Eliezer, populares por realizarem procedimentos estéticos faciais “além da medida”.

A repercussão dessas campanhas, apesar de levemente polarizada, foi positiva para o BK por se tratar de uma brincadeira com figuras que não são polêmicas. Entretanto, o cenário mudou após a publicação do filme publicitário com Kid Bengala, apelido de Clóvis Basílio dos Santos, atual produtor de conteúdo para os sites Privacy e OnlyFans.

No vídeo, Kid, entitulado como “especialista em tamanho”, comenta sobre a nova promoção “Exagero” do Burger King, que traz 2 Whopper por R$ 25, por meio de uma série de trocadilhos sobre tamanho e fartura, associando ao comprimento de seu órgão genital.

“Espera aí, não tá valendo ainda, não! Porque o negócio é grande e não cabe na minha boca… Isso é vingança! É vingança!”, diz Clóvis.

A repercussão dessa campanha foi majoritariamente negativa e atraiu diversos comentários com críticas quanto à produção da rede de fast-food . Diversos comentários ressaltaram que a campanha se tratou de uma atitude de mau gosto e desrespeito com os consumidores.

O Burger King, por sua vez, se pronunciou sobre o caso: “O BK sempre foi reconhecido por ser uma marca com uma comunicação moderna, bem-humorada e provocativa, que chama a atenção e cria conversas nas redes sociais. Assim, nós sempre conseguimos ampliar a nossa voz e nossos produtos por meio de campanhas icônicas, como a que realizamos para comunicar o retorno do King em Dobro, por exemplo. Para comunicar a promoção de 2 Whopper por R$ 25, criamos a campanha “Exagero”, que de forma divertida, traz trocadilhos que têm por objetivo único entreter o nosso público, majoritariamente jovem a partir de 18 anos. Para não ampliarmos as discussões e polarização nas redes, optamos por retirar o material do ar”.

Após o ocorrido, a agência idealizadora da campanha, a Jotacom, disse em um comunicado, emitido na última sexta-feira (16), que sempre busca construir conversas e engajamento nas campanhas, reforçando a proposta do Burger King de interagir de forma divertida com o público.

Segundo a agência, “a Jotacom sempre busca criar conversas e engajamento nas suas campanhas. Este é o caso da série de vídeos que compõem a campanha “Exagero”, que de forma bem-humorada faz trocadilhos para o público prioritário da marca (jovens-adultos), a fim de criar interações leves e divertidas. Após analisar os dados gerados por esse vídeo específico da série, optamos – em decisão conjunta com o cliente – por retirar o material do ar. A campanha segue com novos personagens exagerados”.

