Adnews PremieRpet promove adoção e talentos caninos no Rio Open 2024

Os “CãoDulas” estão de volta e mais uma vez vão dividir holofotes com alguns dos melhores tenistas do mundo no Rio Open 2024, na quarta-feira (21). A iniciativa é da PremieRpet , empresa líder em alimentos de alta qualidade para cães e gatos no Brasil, e visa promover a causa da adoção no maior torneio de tênis da América do Sul.

Em busca de um lar e representando milhares de cães que aguardam adoção, Lobinha, Mila, Nico e Ursula serão cães gandulas por um dia. Eles participarão de um bate-bola com os atletas e irão se divertir pegando as bolinhas que saírem da quadra. Com disposição de sobra, prometem dar um show de talento e brincar muito!

“Ao levar os CãoDulas para as quadras no Rio Open, demonstramos que cães adultos, quando amados e alimentados corretamente, também podem aprender coisas novas, ser companheiros inclusive no esporte e realizar grandes feitos’’, afirma Madalena Spinazzola, diretora de Marketing Corporativo e Planejamento Estratégico da PremieRpet.

Desde 2016, os CãoDulas reforçam a causa da adoção dando um show nas quadras brasileiras, demonstrando todo o seu companheirismo e alegria, independentemente do histórico de abandono.

Conheça os CãoDulas 2024

Em uma jornada de superação e aprendizado, os cães foram resgatados pela PremieRpet próximo ao polo industrial de Porto Amazonas (PR) e estão sob os cuidados da empresa. Além de uma nutrição de alta qualidade, com produtos PremieRpet, nos preparativos para o Rio Open, eles contaram com a assistência da especialista em comportamento animal Ana Lucia Baldan, doutoranda da UFPR em Medicina Comportamental de Cães em Abrigos e parceira do Instituto PremieRpet. São cães dóceis, ativos e afetuosos, que adoram brincar e prometem brilhar na quadra.

Rumo aos holofotes

Assim como os tenistas, os atletas de quatro patas percorrerão um longo caminho até o estrelato. Este ano a PremieRpet conta com o apoio do Hyppet , parceiro do Instituto PremieRpet, para unir o esporte à jornada da adoção.

Os CãoDulas terão direito à trasfer realizado pela Kia Brasil, responsável também pelo transporte dos tenistas durante o torneio; acomodação especial em hotéis da rede Hilton, com um merecido “spa day”; alimentação PremieRpet; e muitos mimos, como verdadeiras celebridades.



Como adotar?

Lobinha, Mila, Nico e Ursula, além de diversos outros cães resgatados junto com eles, estarão em destaque no aplicativo Hyppet a partir de 17 de fevereiro. Quem se interessar em levar um deles para casa, deve acessar o aplicativo, selecionar o cãozinho escolhido, enviar uma mensagem e aguardar o retorno da equipe para realizar a entrevista e preencher os formulários de adoção.

Serviço

CãoDulas no Rio Open 2024

Data: 21 de fevereiro de 2024

Horário: a partir das 16h30

Local: Jockey Club Brasileiro | Praça Santos Dumont, 31, Gávea – Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

O torneio acontece entre os dias 17 e 25 de fevereiro, com transmissão pelo SporTV.



Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post PremieRpet promove adoção e talentos caninos no Rio Open 2024 appeared first on ADNEWS .