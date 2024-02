Adnews Haribo: um século de doçuras

Os Ursinhos de Ouro Haribo têm gosto de infância e são repletos de memórias afetivas. Há mais de cem anos a marca evolui as balas de gelatina em sabores, texturas e formatos exclusivos, conquistando admiradores a cada nova geração. Apesar de um século de história, existem muitas curiosidades sobre as balas de gelatina que muita gente não sabe. Vamos conferir algumas delas?

Deu o nome

Para acompanhar as curiosidades dos Ursinhos de Ouro com a pronúncia certa em mente, saiba que “Haribo” se fala “ráribu”. O nome é um acrônimo, formado pela combinação das iniciais do nome e sobrenome do seu inventor Hans e Riegel, com a sílaba Bo, de Bonn, cidade alemã onde tudo começou.

Uma sacola de açúcar, uma chaleira de cobre e um sonho

Quem inventou as balas de gelatina com formato de urso foi Hans Riegel, em 1922, na cidade de Bonn, na Alemanha. Em 1920 ele começou produzindo pastilhas, mas logo conseguiu criar a bala de gelatina em formato de urso e com sabores de frutas, amada no mundo todo. No começo, as balas eram feitas manualmente, uma produção diária de 100kg. Hoje, a tecnologia avançada de fabricação garante capacidade de produção de mais de 160 milhões de Ursinhos de Ouro diariamente em todo o mundo.

Invenção de milhões

Os Ursinhos de Ouro Haribo foram considerados como uma das maiores invenções criadas na Alemanha. Quando surgiram, transformaram o mercado doceiro e criaram uma nova categoria. O jornal Handelsblatt, líder de negócios alemão, colocou as balas de gelatina ao lado de criações como: o carro e a Teoria da Relatividade.

Pequeno gigante

O Ursinho de Ouro é o menor ursinho patenteado do mundo, tendo uma versão com 23mmx10mm e apenas 2,3g. Tão pequeno e tão poderoso, faz a Haribo manter-se no posto de empresa líder em balas de gelatina no mundo.

Ela é global, ela

Mais de 160 milhões de balas do Ursinho de Ouro são produzidas diariamente e, com essa produção toda, anualmente as balinhas poderiam dar a volta ao mundo 10 vezes. É muita delícia de uma vez só. Em todo o mundo, os Ursinhos de Ouro da Haribo estão disponíveis em seis cores e sabores diferentes: Abacaxi (branco), limão (amarelo), laranja (laranja), framboesa (vermelho escuro), morango (vermelho claro) e maçã (verde). Para os demais produtos da marca, podem haver adaptações, considerando as preferências regionais.

O Brasil tá vendo

Apesar de muita gente achar que as balas são importadas, a Haribo tem uma fábrica no Brasil. Por muito tempo as balas vieram do exterior, mas desde 2016 a produção nacional acontece em Bauru, no interior de São Paulo. A partir da fábrica brasileira, o país é abastecido com as gelatinas mais saborosas do planeta.

Ícone acessível

A linha Ursinhos de Ouro Haribo também democratiza o acesso a produtos de qualidade com valores acessíveis a todos os bolsos. As balas de gelatina Haribo têm opções de 14g a 220g, que agradam a todos os perfis de consumidores, espalhados por milhares de pontos de venda do Brasil – tanto em grandes varejistas quanto em pequenos e micro comércios. Uma missão da empresa é garantir a presença da marca em diferentes pontos e mantendo a qualidade do produto.

Que saudades da minha infância

Imagina crescer em meio a cores, sabores e formatos divertidos? Foi assim com a família de Hans Riegel, que vivencia e atua até hoje na empresa global. Com uma gestão familiar, já é a terceira geração à frente do negócio. Por isso, até pelas embalagens é possível sentir aquela nostalgia da infância e ao mesmo tempo uma essência acolhedora que os adultos querem para as crianças e adolescentes.

Hi Barbie!

Para além do querido formato de ursinho, as balas de gelatina Haribo também são apresentadas em outros formatos, texturas e sabores, seguindo as temáticas que são sucesso. Versáteis, elas ganharam o coração e o paladar dos fãs dos personagens como Barbie , nas versões Frutas Sortidas e Fantasy e Balla Sticks Uva, e Hot Wheels , nas versões Frutas Sortidas e Race e Balla Sticks Melancia, por exemplo.

Grandona, sem medo

Além de personagens queridos, a Haribo também caiu nas graças de marcas globais como Vans e Puma. Elas também fizeram collab com a Haribo, ampliando a linha de produtos em uma coleção limitada. E collabs regionais também fazem parte da história da Haribo.

Prometeu tudo, entregou tudo

As balas à base de gelatina começaram como ursinhos, mas ganharam outros formatos e variação de sabores e texturas. As balas podem ser caracterizadas por Balas de Gelatina, Sticks e Marshmallows. Todos os paladares são agraciados com opções doces, cítricas ou ácidas, além de texturas macias ou firmes, e com ou sem recheio. É uma diversidade de produtos, com mais de 1000 variedades em todo o mundo.

