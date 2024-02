Adnews Burger King e Nestlé lançam sobremesas geladas exclusivas

O Burger King e Nestlé se uniram para trazer a combinação perfeita: o sabor e a cremosidade do Leite Moça com a massa de baunilha que só o BK sabe fazer. As marcas vão transformar as famosas sobremesas brasileiras da torta de limão e de morango em novos Shakes e BK Mix. As novas opções vão ter o adicional de crumble de cookie e calda de morango ou a nova calda de limão, feita especialmente para a nova sobremesa.

O BK Mix Sabor Torta de Morango é feito com massa sabor baunilha, calda sabor morango com pedaços da fruta, o leite condensado mais famoso do Brasil e para trazer a crocância da torta, pedaços de cookies de baunilha. Já o BK® Mix Sabor Torta de Limão é feito com massa sabor baunilha, a nova calda sabor limão com raspas da fruta, Leite Moça® e, para dar o toque crocante, pedaços de cookies de baunilha. Os dois sabores saem por R$ 14,90 no balcão, cada um, e R$ 16,90, cada, nos canais de delivery .

As outras delícias são o Shake Sabor Torta de Morango e o Shake Sabor Torta de Limão. Os dois misturam o shake cremoso do BK com calda que contém pedaços de morango ou limão, Leite Moça® e a crocância da torta na forma dos pedaços de cookies de baunilha. O preço também é irresistível: cada shake sai por R$ 15,90 no balcão e por R$ 16,90 no delivery . É torta sem climão nas mais queridas sobremesas do Burger King, para ninguém passar vontade. As sobremesas estão disponíveis em todas as lojas BK do Brasil por tempo limitado.

