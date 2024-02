Enzo Souza* Após entrada de Messi, Inter Miami se consagra como segundo time mais valioso da liga

A Forbes acaba de revelar o ranking dos times mais valiosos da Major League Soccer (MLS), no qual o Inter Miami , conhecido por ser a atual casa de Lionel Messi , se consagrou como a segunda franquia mais valiosa da liga de futebol dos Estados Unidos.

Segundo a revista, a entrada do jogador campeão da copa de 2022 pela seleção argentina alavancou as receitas do time, que atualmente está avaliado em US$ 1,03 bilhão (aproximadamente R$ 5,1 bilhões na cotação atual), revelando um aumento de 72% em relação ao ano de 2023, quando o time era avaliado US$ 600 milhões e ocupava a décima primeira posição do ranking.

O clube, que está em crescimento desde antes da chegada de Messi, quando o acordo ainda estava sendo construído, é o segundo da história da MLS a bater a marca do bilhão, ficando atrás somente do Los Angeles Football Club (LAFC), que segue sendo o time mais valioso da liga com US$ 1,2 bilhão (aproximadamente R$ 5,96 bilhões).

Esse crescimento se dá por outros fatores que a entrada do Messi no time acarretou, como o aumento exponencial nas vendas de produtos licenciados e ingressos para os jogos.

Atualmente, estima-se que o valor médio de um clube da MLS está por volta de US$ 658 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões).

Confira abaixo o ranking das dez equipes mais valiosas da liga:

LAFC – US$ 1,2 bilhão (R$ 5,9 bilhões) Inter Miami – US$ 1,03 bilhão (R$ 5,1 bilhões) LA Galaxy – US$ 950 milhões (R$ 4,7 bilhões) Atlanta United – US$ 900 milhões (R$ 4,5 bilhões) New York City FC – US$ 850 milhões (R$ 4,2 bilhões) Seattle Sounders – US$ 785 milhões (R$ 3,9 bilhões) DC United – US$ 775 milhões (R$ 3,8 bilhões) Austin FC – US$ 750 milhões (R$ 3,7 bilhões) Toronto FC – US$ 725 milhões (R$ 3,6 bilhões) Charlotte FC – US$ 690 milhões (R$ 3,4 bilhões)

A jornada para o sucesso

Como visto pelo ranking, a jornada de crescimento do Inter Miami em 2023 se deve muito pela entrada de Messi na equipe, que aumentou a visibilidade do time por meio de sua alta performance e conteúdos relacionados a ele, como a série documental feita pela Apple TV+ , que também retrata a reconstrução do time.

Após ampliar a visibilidade do time e revolucionar as parcerias e vendas de produtos da liga, a eleição de Messi como atleta do ano revitalizou o interesse do público no futebol estadunidense.

Esse processo de reconstrução também chama atenção pelo fato do time ter apresentado apenas crescimento, mesmo durante uma temporada onde acabou ficando de fora dos playoffs.

Diante desse crescimento em valor, desempenho e visibilidade, o clube marcou uma turnê global de pré-temporada, que passará por lugares como Arábia Saudita, Dallas, El Salvador, Hong Kong e Japão.

