Adnews Garimpário e DM9 criam loja virtual para vender itens de ex-namorados

Enquanto muitas marcas vão celebrar o amor neste Valentine’s Day, uma ação vai se inspirar no fim dele. Mais exatamente no momento em que o amor vai embora, mas os itens deixados pelo ex-namorado(a) ficam em casa. Nessas ocasiões, em que muitas pessoas ficam sem saber o que fazer com estas peças abandonadas, o site de moda circular Garimpário criou uma seção especial em sua plataforma.

Lançada como Ex-commerce, a iniciativa permite que as pessoas vendam e façam dinheiro com os itens dos ex.

“Muitas vezes você termina a relação, mas um objeto deixado para trás mantém a pessoa viva, presente. Vender pode ajudar a exorcizar o(a) ex e ainda fazer uma grana”, afirma Laura Esteves, VP de Criação da DM9.

A campanha conta ainda com um vídeo e outras peças que serão veiculadas nos perfis da marca nas redes sociais.

“O objetivo da comunicação lançada neste dia 14 de fevereiro é aumentar o tráfego no site e aquecer uma data que não é tradicional no calendário de varejo”, diz Emanuelle Lazzari, fundadora do site Garimpário.

FICHA TÉCNICA

Agência: DM9

Campanha: EX COMMERCE

Anunciante: Garimpário

Agência: DM9

CEO: Pipo Calazans

CCO: Icaro Doria

COO: Thomas Tagliaferro

CSO: Jader Crivelaro

VP DE CRIAÇÃO: Laura Esteves

DIRETORA EXECUTIVA DE CRIAÇÃO: Nina Lucato

Head of Art: Philippe Demar

CRIAÇÃO: Laura Esteves, Bruno Anibal, Caio Zucchi, Débora Caprioli, Diego Reis, Pedro Rosadas.

CBO: Michel Issa

DIRETORA DE NEGÓCIOS:

ATENDIMENTO:

PROJETOS: Gabriela Mesquita, Paula Lopes

VP DE MÍDIA: Renata Valio

MÍDIA:

PR: CDN

PLANEJAMENTO:

PRODUÇÃO CRIATIVA: Anna Ferraz, Sthefany Nascimento Juliana Arantes, Ohana Couto, Felipe Jardim

REVISÃO:

FINALIZAÇÃO:

APROVAÇÃO NO CLIENTE: Emanuele Lazzari e Renato Kormives

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Garimpário e DM9 criam loja virtual para vender itens de ex-namorados appeared first on ADNEWS .