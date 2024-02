Adnews Cacau Show e NFL anunciam parceria de licenciamento

A Cacau Show e NFL fecham nova parceria de licenciamento no Brasil, em acordo conduzido pela Destra, empresa responsável pelo programa de licenciamento da liga norte-americana no país. Com isso, a maior rede de chocolates finos do mundo lança um produto especial para impactar os fãs de futebol americano nesta Páscoa.

O Ovo Chocoesportes NFL é produzido com chocolate ao leite, e é acompanhado por uma mini bola de futebol americano com a marca da liga. O produto oficial já está disponível nas mais de 4.400 lojas da Cacau Show e por meio do e-commerce da loja.

Especialista em chocolates com diferentes intensidades de sabor, a Cacau Show está em constante inovação e oferece uma variedade de produtos para todos os gostos e momentos. Logo, sua linha Chocoesportes, junção do delicioso chocolate Cacau Show e a temática esportiva, se tornou muito conhecida e desejada pelos fãs brasileiros em sua melhor época do ano: a Páscoa.

“O licenciamento com a NFL foi um importante passo para a entrada da Cacau Show no mundo do futebol americano. A empresa já conta com uma linha de esportes, nomeada Chocoesportes, e nada melhor do que trazer o futebol americano para o nosso catálogo em um momento tão especial, afinal esse ano teremos a primeira partida em solo brasileiro”, disse a diretora de Marketing da Cacau Show, Lilian Rodrigues.

O mercado brasileiro se destaca cada vez mais para a NFL. A primeira partida em solo nacional, que será realizada na Arena Corinthians, em São Paulo, é uma importante conquista para a indústria esportiva geral do país. Data, ingressos e equipes que participarão do jogo são informações que a liga revelará em breve. Desde 2015, a NFL é representada no país pela agência Effect Sport, responsável por todo o planejamento de expansão regional da marca.

A força dos fãs brasileiros se comprova pelo fato de que as páginas dos perfis dedicados em português estão na liderança do ranking entre os mercados internacionais da NFL, considerando as plataformas Instagram e TikTok. No total, segundo números da própria liga, o Brasil tem mais de 38 milhões de fãs de futebol americano, sendo mais de 8 milhões desse montante considerados ávidos. Para efeito de comparação, em 2015, pesquisa do Ibope Repucom apontava para pouco mais de 3 milhões de admiradores do jogo no país.

Referência em licenciamento de marcas, a Destra iniciou projeto com a NFL em 2023, reforçando a importância do mercado nacional para mais uma potência esportiva global. São mais de 70 clientes e mais de 1.500 cases de licenciamento em diversos mercados em nove anos de atuação da empresa.

A Destra conta no portfólio com mais marcas esportivas internacionais, além da NFL, como Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus e Bayer de Munique, e com importantes clientes nacionais, como Flamengo, Corinthians e Confederação Brasileira de Voleibol. Em outros segmentos, a empresa desenvolve projetos com Mentos, Chupa Chups, Fruittella, Zeca Pagodinho, entre outros.

“Ter a NFL em nosso portfólio, ainda mais no ano em que irão realizar o primeiro jogo no Brasil é algo muito especial. Este projeto com a Cacau Show é o primeiro de diversos lançamentos que faremos neste ano, e por isso estamos muito motivados”, analisa o Chief Licesing Officer da Destra, Luiz Gianfratti.

