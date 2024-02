Adnews Após sucesso, MIS Experience prorroga ‘Chaves: A Exposição’

Exposição registra venda de 100 mil ingressos em um mês e estende exibição até março.

Lançada no dia 05 de janeiro, “ Chaves : A Exposição” atingiu a marca de 100 mil ingressos vendidos apenas no primeiro mês de exibição no MIS Experience , uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. A maior mostra sobre Chaves no mundo recebeu, em média, 4 mil pessoas por dia, e o grande sucesso acabou resultando na prorrogação da exposição até 30 de março.

Com a reconstrução de 26 cenários, que fizeram parte da vida de milhões de espectadores, a expectativa de público já era grande antes do lançamento, mas a procura do público paulista em janeiro foi tão grande que a prorrogação foi inevitável, como conta André Sturm, diretor-geral do MIS Experience.

“Para nós, é motivo de muito orgulho anunciar que atingimos essa marca de vendas apenas no primeiro mês de exposição. Acredito que os números refletem, além da popularidade dessa série tão amada no Brasil, a confiança que o público tem no padrão de qualidade das nossas exposições.”

Segundo Felipe Pinheiro, sócio da Boldly Go e produtor executivo da exposição, o sucesso de bilheteria condiz com a popularidade e carinho que o público tem com Chaves e Chapolin Colorado.

“A série fez parte da infância e juventude de muitos brasileiros. O Grupo Chespirito foi um grande parceiro nosso na construção dessa exposição, proporcionando uma experiência imersiva com gosto de infância. Além de reconstruirmos diversos cenários nos mínimos detalhes, a família do Roberto Bolaños cedeu itens exclusivos e nunca expostos ao público para essa exposição”, conta.

Carnaval

Para os fãs de Chaves e para quem for passar o carnaval na capital paulista, o MIS Experience estará de portas abertas nos próximos dias, inclusive na segunda-feira. Os ingressos para o carnaval e para todo o mês de fevereiro já estão disponíveis no site expochaves.com.br e na bilheteria do MIS Experience.

Confira a programação de Carnaval

Sábado, 10 de fevereiro, das 10h às 21h.

Domingo a quarta-feira, 11/12/13 e 14 de fevereiro, das 10h às 20h.

Ingressos: gratuito às terças; quartas às sextas: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia).

Ônibus gratuitos e zás e zás…

Boa notícia para os visitantes da exposição! Todos os dias em que a exposição estiver aberta, será disponibilizado um ônibus gratuito saindo da plataforma 5 do terminal turístico da Barra Funda a cada 1 hora, sempre meia hora antes do início de cada sessão. O ônibus também leva o público de volta para o terminal da Barra Funda. Confira, abaixo, os horários de funcionamento:

Saindo da Barra Funda: 09h30 às 19h30 (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 20h30.

Saindo do MIS Experience: 10h às 21h (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 22h.

Os ingressos para “Chaves: A Exposição” estão à venda no site www.expochaves.com.br. Às terças-feiras, a entrada é gratuita e o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação).

"Chaves: A Exposição" é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, MIS Experience, Chespirito, Boldly e Deeplab Project, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Chaves: A Exposição

Data: até 30 de março de 2024

Horário: Terças a sextas, domingos e feriados: das 10h às 20h (permanência até 21h). Sábados: das 10h às 21h (permanência até 22h)

Local:MIS Experience | Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

