Adnews Programa COB Nas Escolas conecta crianças ao mundo olímpico

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lança, a partir deste mês, o programa COB Nas Escolas, que vai impactar de forma direta na conexão de crianças de 4 a 10 anos com o mundo olímpico. Através do modelo de licenciamento, as escolas terão acesso a materiais de apoio para encantamento, conexão e ativações dentro e fora do ambiente esportivo, sempre com vivências positivas e inclusivas. Para isso, o programa conta com uma metodologia de iniciação esportiva desenvolvido em conjunto com a área de Desenvolvimento Esportivo da entidade, que contribui de forma direta no processo de formação dos professores e, consequentemente, na educação dos alunos, impactando diretamente as novas gerações, no esporte e na vida.

O programa tem início no ano dos Jogos Olímpicos de Paris e seu objetivo é de fortalecer o desenvolvimento dos princípios do olimpismo de forma conectada aos pilares da educação e despertar a paixão pelo esporte de forma positiva e inclusiva. Todo o conteúdo voltado para propagar ainda mais os valores olímpicos junto a essa nova geração é fruto do Programa Transforma que o COB já atua há anos em iniciativas nas escolas públicas brasileiras.

“Esse projeto faz parte da nossa estratégia de aproximação e conexão com a geração Z, indo de encontro às crianças no ambiente mais propício para a educação que são as escolas. É uma proatividade do Comitê Olímpico do Brasil onde objetivamos disseminar dois princípios do movimento olímpico: a prática esportiva e os valores do olimpismo”, afirma Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB.

A Think Sports é a agência parceira do COB, com exclusividade, que vai gerir o programa no Brasil. Arthur Borelli, CEO da agência, explica que a ideia desse projeto nasceu depois de mais de dez anos acompanhando o mercado, estudando e desenvolvendo escolas de esporte, em especial dentro das instituições de ensino.

“Ter a certificação da entidade máxima do esporte nacional, sem dúvida, é o primeiro passo para o encantamento e para que os pais entendam que a escola se preocupa também com a saúde e bem-estar das crianças. Outro fator importante é a ampliação da formação dos professores por todo país. Fomentar e oferecer cada vez mais conteúdos formativos para que os profissionais de educação física estejam cada vez mais prontos, atualizados, e usando as melhores práticas chanceladas pelo COB em qualquer ambiente em que uma atividade física possa ser desenvolvida”, destaca Borelli.

