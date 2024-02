Adnews ESPN, Fox e Warner Bros. anunciam streaming de esportes

Uma união de forças de Walt Disney ( ESPN ), Fox e Warner Bros. deve movimentar o mercado de mídia. As três gigantes planejam lançar um serviço conjunto de streaming de esportes, oferecendo aos consumidores uma nova maneira de acessar esportes ao vivo.

A plataforma, que será propriedade de uma empresa recém-formada e com liderança própria, ainda não tem nome, nem preço. Cada parte envolvida terá um terço de participação. Os assinantes também poderão agrupar o produto com as plataformas de streaming das empresas Disney+, Hulu e Max.

O serviço será composto por todas as redes de transmissão e cabo de propriedade da Disney, Fox e Warner Bros. Discovery que transmitem esportes, junto com ESPN+. Da Disney, isso inclui ESPN e suas redes irmãs, como ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, bem como a rede de transmissão ABC. As redes da Warner Bros. Discovery que exibem esportes são TNT, TBS e TruTV. A Fox incluirá a FS1, FS2 e BTN.

A novidade não impede que as empresas criem novas ofertas paralelas, como é o caso da ESPN que tem analisado possibilidades dentro do mercado.

*Com informações do MKT Esportivo/ Foto de capa: simonkr/ iStock

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post ESPN, Fox e Warner Bros. anunciam streaming de esportes appeared first on ADNEWS .