Kombis personalizadas do Boticário percorrem mais de 20 cidades do litoral brasileiro

Para celebrar a estação mais quente do ano, o Boticário estará presente em mais de 20 localidades do litoral brasileiro e destinos aquáticos do interior para levar a campanha ‘#BOTIFAZVERÃO’, a estação mais Boti do ano. Com diferentes ativações, a ação itinerante promete deixar o dia do veranista mais alegre e protegido. No litoral nordestino, por exemplo, até o último domingo (4), duas kombis personalizadas da marca percorreram mais de 2,6 mil quilômetros em sete estados da região. Para estar ainda mais próxima dos consumidores, a marca de beleza mais amada dos brasileiros também oferecerá ao público serviços prestados por microempreendedores locais e que fortalecem a economia circular.

Estão no itinerário da ação Canoa Quebrada e Fortaleza (CE); Pipa e Parnamirim (RN); Porto de Galinhas, Tamandaré e Recife (PE); Maceió (AL); João Pessoa (PB); Aracaju (SE) e Salvador (BA). Quem for até o local em que o veículo estará parado poderá aproveitar serviços de massagem e penteado oferecidos por microempreendedores locais, tirar fotos em espaços instagramáveis preparados especialmente para um posto no feed ou nos stories, participar de brincadeiras e ganhar brindes, além de experimentar produtos das linhas de proteção solar, cabelo, perfumaria e cuidados corporais. Para usufruir dos serviços, os interessados deverão fazer cadastro no Clube Viva, o programa de fidelidade da marca, e garantir seu lugar na fila. A ativação ficará de dois a cinco dias em cada local.

“Com nossa Kombi, queremos fortalecer a relação com o público, gerando experiências diferenciadas que fiquem em suas memórias, além de oferecer produtos e serviços que são a cara do verão, incluindo a nossa linha de proteção solar, produtos para cuidados com cabelo e pele. Para nós é essencial considerar as diferentes formas de aproveitar a estação em cada cantinho do Brasil. Nossa experiência será gratuita e com a participação de microempreendedores locais, reforçando a regionalização e a economia por onde passarmos com nossas ações”, afirma a diretora de Marketing Regional do Boticário, Jacqueline Tobaru.

Na Bahia, outras duas localidades, Guarajuba e Porto Seguro, também estão na rota do Boticário e receberão ação similar, intitulada ‘Espaço Verão O Boticário’, com expositor personalizado, experimentação de produtos e distribuição de brindes.

Sul e Sudeste

Ações volantes com a cara do verão também chegam a Praia Grande e São Sebastião (SP); Vitória, Serra e Vila Velha (ES); Capão da Canoa e Rio Grande (RS) e Florianópolis (SC) para presentear os consumidores com serviços, experimentação de produtos, brindes e muito Boti.Sun, a linha de proteção solar da marca.

Em Santos (SP), haverá o Espaço Boti na Arena Praia & Cia, que contará com uma câmera 360º como diferencial. Também em São Paulo, a cidade de Olímpia (SP), conhecida por seus parques termais que entregam diversão para toda a família, recebe a Bike Boti, nas Thermas dos Laranjais, com distribuição de óculos de sol e muito protetor solar para proteger a pele na estação mais quente do ano.

Já o Espírito Santo recebe ativações similares às de Guarajuba e Porto Seguro (BA), com experimentação de diferentes linhas de produtos da marca, serviços e jogo com distribuição de brindes.

Confira a programação das próximas ações:

Espaço Verão O Boticário

Capão da Canoa (RS): 02/02, 03/02, 09/02 e 10/02

Rio Grande (RS) – Praia do Cassino: 02/02, 03/02, 09/02 e 10/02

Florianópolis (SC): 02/02, 03/02, 09/02 e 10/02

