Copa do Mundo de veteranos pode ter Ronaldinho, Kaká e Rivaldo no time brasileiro s jogos serão disputados em campo oficial, 70 minutos e substituições ilimitadas.The post Copa do Mundo de veteranos pode ter Ronaldinho, Kaká e Rivaldo no time brasileiro appeared first on ADNEWS.

Home

Último Segundo

Parceiros

Adnews

Copa do Mundo de veteranos pode ter Ronaldinho, Kaká e Rivaldo no time brasileiro