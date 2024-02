Enzo Souza* Bia Haddad, a nova estrela das marcas

A tenista Bia Haddad está brilhando mais do que nunca, mas não somente nas quadras. Por conta de seu alto desempenho no esporte, a número 11 do Tênis mundial vem chamando a atenção do público, mas principalmente das marcas, que estão fechando contratos com ela em um ritmo acelerado.

Atualmente, a cartela de patrocinadores da maior tenista do Brasil conta com diversas marcas como Adcos, ASICS , Bauducco , Chevrolet , Engie Brasil Energia, Itaú Personnalité, Prudential do Brasil e Tiffany, consagrando sua posição como a verdadeira protagonista do mercado.

Por conta da relevância dessas parcerias, o Adnews preparou uma lista especial destacando os principais detalhes de cada patrocínio que a Bia Haddad fechou nos últimos tempos. Vamos conferir?

Adcos

Criada em 1993, a Adcos tem em sua constituição a idealização de sonhos, a aplicação de técnicas eficazes, o autocuidado e a evolução a cada dia. Apesar de se encontrarem em contextos diferentes, os objetivos da marca de dermocosméticos e da atleta são semelhantes, formando uma dupla singular até o fim de 2025.

“A parceria entre Bia Haddad e a Adcos vai além das quadras, combina não apenas a habilidade da tenista, mas também seu cuidado na escolha de dermocosméticos. Começamos uma nova história, unindo a expertise da Adcos em soluções para a pele brasileira, com a vontade da atleta de superar os desafios e continuar alcançando grandes vitórias”, escreveu a Adcos em uma publicação conjunta com Bia no Instagram.

ASICS

A ASICS fechou um contrato multianual com a tenista. Atualmente, Bia utiliza as roupas da marca dentro da quadra, com destaque para o calçado GEL-Resolution 9, um dos lançamentos mais queridos pela marca.

“É com muita alegria que me junto à família ASICS. Eu estou muito empolgada para usar o GEL-Resolution 9 e representar o Brasil e a ASICS mundo afora”, comentou Bia Haddad em um vídeo dinâmico publicado em seu Instagram.

Confira o anúncio dessa parceria abaixo:

View this post on Instagram A post shared by ASICS Brasil (@asicsbrasil)

Bauducco

A Bauducco anunciou recentemente a parceria com Bia Haddad, que faz parte de uma família de tenistas e carrega consigo o legado, os valores familiares e as tradições, algo que se alinha com o DNA da marca.

“Estamos muito animados em patrocinar a tenista Bia Haddad. Bia representa valores que compartilhamos, como a família, a paixão pelo que fazemos e tradições que passam de geração em geração. Foi uma escolha mútua, visto que a Bauducco sempre esteve presente na história pessoal da atleta, assim como no cotidiano de tantas famílias. E essa união acontece num momento muito especial, no qual ela se destaca no ranking mundial, em um ano olímpico, assim como a Bauducco vem crescendo e se consolidando como uma lovebrand global”, comentou o CMO da Bauducco, André Britto, sobre a parceria.

Chevrolet

Assumindo uma parceria com a Chevrolet no momento em que a marca de carros passa por uma reformulação, Bia Haddad mostra que sua força está no caminho que ela trilha.

“Eu não sou minhas vitórias. Não sou meus títulos. Eu não sou um ranking. Eu sou cada jogo, cada treino, cada derrota, cada ponto. Porque o sucesso vai muito além do pódio, da fama, ou dos títulos que eu conquistei. Sucesso tá no caminho”, diz Bia.

Assista ao vídeo publicitário:

View this post on Instagram A post shared by Chevrolet (@chevroletbr)

Engie Brasil Energia

A Engie Brasil Energia, empresa líder em energia renovável do país e uma das parceiras mais importantes para a atleta e para a Confederação Brasileira de Tênis durante 2023, renovou o contrato com Bia para este ano.

“Assim como os atletas, os tomadores de decisão precisam ter os parceiros certos para que possam agregar valor ao negócio e aumentar a competitividade. A campanha chega para evidenciar que entendemos quais são os desafios à frente e que somos o parceiro ideal para que confiem sua energia, enquanto focam no que é mais estratégico ao crescimento do negócio”, comentou o diretor de Comercialização da ENGIE Brasil Energia, Gabriel Mann.

Para Bia, a parceria representa uma parte muito importante de sua vida, por conta de toda a estrutura e suporte que a empresa forneceu para ela e a sua equipe em 2023.

A campanha retrata o quão semelhante é a rotina de um atleta e de um empreendedor, mostrando a superação de obstáculos e a busca pelo êxito. Veja o vídeo a seguir:

Itaú Personnalité

Com um contrato previsto até dezembro de 2025, a Bia está promovendo o Itaú Personnalité em suas camisas (feitas pela ASICS) e participa de eventos exclusivos para os clientes do banco. Além disso, a atleta está participando de ações nas redes sociais da empresa.

“Estamos muito felizes com a chegada da Bia como nossa embaixadora. Queremos reconhecer sua trajetória de sucesso, acompanhá-la ao longo dos próximos anos e incentivar com que outras meninas e mulheres conquistem o seu lugar no esporte”, comentou o head de Marketing do Itaú Personnalité, André Azevedo.

Prudential do Brasil

Concentração, dedicação e determinação, esse é o mote de Bia Haddad que, para conseguir focar no jogo sem preocupar com si ou com sua família, renovou o contrato com a empresa de seguro de vida Prudential do Brasil.

A empresa anunciou a renovação do contrato em um vídeo postado no canal oficial no YouTube. Confira:

Tiffany

Além de estar trajada com a ASICS e Itaú Personnalité, a atleta utilizará as joias da Tiffany durante os principais torneios neste ano, incluindo as Olimpíadas de Paris.

A parceria é um marco na história dos esportes, tendo em vista que Bia é a primeira atleta brasileira a ser patrocinada pela marca luxuosa.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Bia Haddad, a nova estrela das marcas appeared first on ADNEWS .