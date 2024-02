Adnews Unesco nomeia Vini Jr. como embaixador da Boa Vontade

Vini Jr., que tem se tornado voz ativa na luta contra o racismo seja nos campos de futebol ou fora deles, foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco . O atacante do Real Madrid é o segundo jogador brasileiro a conquistar essa honraria. Até então, Pelé era o único jogador brasileiro que havia recebido a nomeação.

“Vinicius Júnior não é somente um grande jogador de futebol, ele também se comprometeu há algum tempo em promover a igualdade de oportunidades através da educação no Brasil. Ele é um modelo para as gerações e a Unesco tem a honra de nomeá-lo como um de seus embaixadores da boa vontade”, destacou Audrey Azoulay, diretora geral da Unesco.

O atacante brasileiro recebeu o certificado em cerimônia no centro de treinamento do clube espanhol, Real Madrid, na última sexta-feira (2). Em 2023, o atleta também recebeu o prêmio Sócrates pelo seu compromisso social.

“Receber esse convite para ser embaixador da Unesco aos 23 anos é mais do que uma honra, é uma vitória e um dever que carregarei para a vida. Claro que quero ser lembrado como um grande jogador, mas também como um cidadão que se esforçou para fazer algo diferente. A minha luta é pela educação. Meu Instituto cresce mês a mês no Brasil e, com a potência que é a Unesco, vamos impactar o mundo”, destacou o atleta.

O jogador criou o Instituto Vini Jr., em 2020, que desenvolve ações para promover a educação para crianças e adolescentes. A ONG tem atuação no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. De acordo com a Unesco, 250 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso à escola, no mundo.

